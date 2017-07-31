（中央社卡拉卡斯30日綜合外電報導）委內瑞拉今天為充滿爭議的制憲議會舉行選舉，制憲議會獲腹背受敵的總統馬杜洛支持，目的在修改委國憲法。反對派人士和部分其他國家對此充滿質疑。



對於這場投票，我們知道多少？又有哪些是我們所不知的？法新社整理出下列重點。



●我們知道的



制憲議會（Constituent Assembly）將是一個「超級機構」，所掌握的權力凌駕所有政府部門之上，包括目前唯一受到反對派控制的一院制國民議會（NationalAssembly）。



民選的社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已讓委國經濟逐漸受國家主導，糧食和醫療短缺問題也十分普遍。原油價格低廉，也讓結構重整過後的委國經濟瀕臨崩潰邊緣。



委國檢方表示，至少10人於一夜間遭到殺害，使得4個月動亂的死亡人數來到120人左右。



根據分析家卡普瑞爾斯（Colette Capriles），親政府成員將為憲法起草，即將成型的制憲議會將不受其他機關檢視，也沒有力量能與之抗衡，還會危及民主。



許多委國人民都怕委國會更加步上古巴後塵。委國最親密盟友是一黨獨大的共產主義國家古巴，其次是中國大陸和俄羅斯。



制憲議會將於8月2日開始運作，屆時反對派運作的國民議會也將在同棟立法大樓內開會。



●我們不知道的



制憲議會的會期目前還不明朗，將由議會成員決定。



馬杜洛的對手擔心，作為一個政府超級部門，制憲議會可能會開始廢除各個機構，甚至所有政府分支，例如國民議會或聯邦檢察官辦公室。



曾效忠馬杜洛、為了成立制憲議會和其他問題與他撕破臉的檢察總長奧蒂嘉（Luisa Ortega）警告，委國可能即將出現「極權主義的一人統治制度」。



下屆選舉將由制憲議會安排。當前選舉機關訂出的選舉日期，例如州長選舉是否能如期舉行，端看制憲議會決定。



反對派成員憂心，原先敲定於2018年舉行的總統大選恐將沒有下文，甚至遭取消。



馬杜洛曾表示，制憲議會將替蕭條的經濟帶來穩定，但尚未說明實際作法。



負責經營民調機構Datanalysis的經濟學家李昂（Luis Vicente Leon）警告：「（委國）將出現更嚴重衝突，投資者將紛紛退出，還將遭受更嚴厲的制裁。我們目前所看到的危機僅是冰山一角。」（譯者：中央社李佩珊）1060731