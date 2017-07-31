威嚇北韓 美日空軍聯合演訓中廣新聞網 (2017-07-31 12:40)
北韓在上星期五，又發射了一次「洲際彈道飛彈」，而美國空軍隨即在星期天，聯合日本航空自衛隊，在九州西部到朝鮮半島附近空域，進行美日空軍聯合演訓。日本外相兼防相「岸田文雄」表示，日本將會與美國聯手，繼續努力提升美日同盟的威嚇力與因應力。
美國太平洋空軍，目前已經把北韓附近，定位為「最緊迫的威脅」，並強調「美國保衛同盟國家的決心，絕不動搖」。而在美日共同對北韓金正恩政權加大施壓的時候，南韓文在寅政府，則是在探索與北韓對話的可能。
（圖：日本外相兼防相『岸田文雄』，取自網路）
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