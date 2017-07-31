澳洲破獲炸飛機陰謀 傳炸彈偽裝成廚具中央社 (2017-07-31 12:43)
（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲媒體今天報導，被控密謀炸毀一架飛機的4名男子，原本打算利用毒氣或偽裝成絞肉機的土製炸彈犯案。澳洲官方稱嫌犯的籌備「周密」。
4嫌據傳是兩對黎巴嫩裔澳洲籍父子檔，29日傍晚在雪梨突襲行動中遭到逮捕。
「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）報導，他們涉嫌密謀犯案裝置放入手提行李，搭乘一架從雪梨飛往中東地區的客機。報導說，他們的構想是利用木屑和炸藥，並放入絞肉機等廚具。
「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）也報導，一台絞肉機已被查扣；「澳洲人報」（The Australian）則引述多名消息人士報導，這是一台「非傳統」裝置，可能會釋放一種有毒的硫基氣體，恐會致命或讓機上的人癱瘓。
澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）說嫌犯計畫「周密」，但不願就攻擊方式相關說法不一置評。他說：「我必須尊重調查完整性。」
「但我能說的是，警方必定會稱他們有這個意圖，且一直在發展這項能力。」
「未來幾天顯然將有更多細節出爐，料將稱是出自伊斯蘭主義者、極端恐怖分子動機。」1060731
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