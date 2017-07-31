（中央社記者張謙香港31日電）前香港立法會議員梁國雄多年前收取商人黎智英捐款，因為沒有申報遭香港廉政公署依法起訴，但法院今天裁定他罪名不成立。



梁國雄（綽號「長毛」）擔任上屆立法會議員時，於2012年收取黎智英給予的港幣25萬元（約新台幣96.86萬元）捐款。當時他也是社會民主連線主席。不過梁國雄並未向立法會申報這筆款項。



其後，香港媒體揭露梁國雄收取黎智英給予的這筆贈款。2016年中，廉政公署依公職人員行為失當罪起訴梁國雄。



案件經過一段時間審訊後，區域法院法官今天裁定梁國雄罪名不成立。



官方香港電台報導，法官李運騰在判詞中指出，辯方指有關款項是給當時擔任社民連主席的梁國雄，而非給被告本人，因此不涉及立法會相關議事規則。



梁國雄於去年成功競選連任立法會議員，但早前被法院裁定宣誓就任時違反法令要求，與其他3名泛民主派議員被褫奪議席，正在上訴中。1060731