（中央社科隆2017年7月30日綜合外電報導）德國科隆（Cologne）纜車發生其中一個車廂撞上支撐柱的事故，導致纜車暫停運行，當局派出吊車才平安救出受困的76名乘客。



英國「衛報」（The Guardian）報導，德國消防隊員在驚險救援行動中，協助乘客從纜車車廂垂降至安全處，畫面可見父母抱著小孩懸掛在距離萊因河40公尺的半空中。



德國媒體報導，科隆救援團隊一週前恰好在纜車上進行過演練。



今天營救過程中，當局利用移動式吊車將受困乘客帶往安全處，一名孕婦與一名男子受到輕傷，沒有其他人受傷。



當局表示，事故發生時，共有32個車廂在運行。當局沒有正式公布事故原因，但當時風勢強勁。



根據英國「每日星報」（Daily Star），來自多特蒙德（Dortmund）的黎格夫婦（Martina and Hans-Peter Rieger）最先獲救，雙雙年過60的他們原本打算慶祝結婚41週年，沒想到會被困在纜車車廂一小時。



漢斯-彼特．黎格告訴地方媒體：「這件事會永存在我們的回憶裡。」



「好險他們向我們比手勢，告訴我們應該保持冷靜，不會有壞事發生。」