金正恩夫婦出席火星-14試射慶功宴中央社 (2017-07-31 12:02)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年7月31日專電）北韓官方媒體中央通信社今天報導，北韓勞動黨中央和中央軍事委員會30日舉辦慶祝「火星-14」洲際彈道飛彈再次試射成功，勞動黨委員長金正恩偕同夫人李雪主出席。
南韓聯合新聞通訊社報導，勞動黨軍需工業部長李萬建、戰略軍司令金洛兼、國防科學院院長張昌河等領導幹部陪同金正恩夫婦出席活動。
據報導，李萬建致詞時強調，北韓將繼續研發機動性和打擊性強的新型彈道飛彈，不斷拿出在海陸空等所有空間壓制世界的國防科學研究成果。
報導指出，北韓28日第2次發射「火星-14」洲際彈道飛彈成功，北韓對此大肆慶祝，以加強內部團結。在「火星-14」本月4日首次試射成功後，金正恩夫婦10日也出席了在平壤舉行的慶功宴。
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