（中央社記者張謙香港31日電）陸媒報導，中國大陸廣州奧翼電子科技股份有限公司將石墨烯用於顯示技術，研製出全球首款「石墨烯電子顯示幕」。



廣州日報今天在報導中指出，石墨烯被稱為「黑金」，是目前最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型奈米材料。



報導表示，目前全球僅有兩家電子紙顯示器供應商，其中一家就是在廣州南沙、由廣州人陳宇等人創辦的奧翼公司。



陳宇留學美國後，留在當地E Ink公司工作；2003年，E Ink的研究團隊在自然雜誌（Nature）上透露研製出一款薄如紙片、可自由捲折的電子顯示幕，主持這項研究工作的就是陳宇。



其後，陳宇回到大陸發展並與其他研究人員創建奧翼公司。



報導引述陳宇說，電子紙技術至少可以應用到140類產品中，目前電子紙在市場上最廣泛的應用是電子書。



奧翼公司已經與德國Trekstor、法國bookeen等電子書品牌取得合作。1060731