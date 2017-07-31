中國大陸App Stroe上VPN服務 蘋果開始下架NOWnews今日新聞 (2017-07-31 10:36)
蘋果表示，他們正在下架中國大陸App Store上的VPN服務，原因是「因是程式含有違反中國法律的內容，並不符合蘋果 App Store 審查指引的規定」，但此舉卻讓中國大陸多家VPN提供商相當不滿。
中國大陸在今年一月通過法律，禁止所有沒有獲得國家核准的VPN服務，讓不少中國大陸網友哀嚎，形同「資訊鎖國」。
不過蘋果也提到，這些VPN在中國大陸的App Store雖然不會上架，但在其他地區的App Store上則不受到影響。
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