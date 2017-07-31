▲蘋果開始下架在中國大陸App Store上的VPN服務。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.6.30）

蘋果表示，他們正在下架中國大陸App Store上的VPN服務，原因是「因是程式含有違反中國法律的內容，並不符合蘋果 App Store 審查指引的規定」，但此舉卻讓中國大陸多家VPN提供商相當不滿。

中國大陸在今年一月通過法律，禁止所有沒有獲得國家核准的VPN服務，讓不少中國大陸網友哀嚎，形同「資訊鎖國」。

不過蘋果也提到，這些VPN在中國大陸的App Store雖然不會上架，但在其他地區的App Store上則不受到影響。