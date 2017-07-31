（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果iPhone 8進展，外界緊盯。外媒貼出據稱是iPhone 8使用手冊內其中一張圖樣，看來圖樣中也洩漏了iPhone 8的螢幕設計，不過，相關資料仍待證實。



國外爆料網站slashleaks日前貼出據稱是iPhone 8使用者操作手冊其中的圖樣，圖樣中揭示使用者如何放置SIM卡於手機內。



從圖樣來看，據稱是iPhone 8的正面螢幕設計也跟著曝光，除了螢幕上方規劃設計耳機和前方照相鏡頭感測元件外，螢幕周邊看來採用窄邊框設計。從圖樣來看，據稱是iPhone 8旁側設計的電源按鍵有比較長一些。



國外科技網站9To5Mac分析，從這外洩的圖樣來看，這可能是一組操作手冊的其中一張圖樣，若此圖樣屬實，這可能是據稱是iPhone 8有外洩照以來、最早看到有操作手冊內容的案例。不過相關資料仍未獲證實。



蘋果iPhone 8量產進展和開賣時程，外界高度關注。外媒日前引述多位分析師投資筆記推測，iPhone 8可能9月底到10月推出，量產速度加快估10月到11月初。1060731