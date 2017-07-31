（中央社台北31日電）中共解放軍30日在內蒙古朱日和訓練基地舉行野戰閱兵，罕見出現黨旗、國旗與軍旗同時飄揚。但大陸網友發現，中共黨旗居然領先於中國大陸國旗，批評違反中國大陸國旗法，依法治國成笑話。



在昨天的閱兵儀式中，共軍接受中共中央軍事委員會主席習近平的檢閱。只見護旗方隊中軍人高舉三面旗幟，中共黨旗在前、中國大陸國旗居中、共軍軍旗殿後。這樣的排列也符合習近平昨天大談的黨指揮槍、軍隊忠於黨的講話要點。



不過美國之音（VOA）指出，根據中國大陸國旗法第15條規定，「列隊舉持國旗和其他旗幟行進時，國旗應當在其他旗幟之前。」昨天閱兵的旗幟排列，顯然違反中國大陸國旗法。



有網友在推特上說，這已經違反中國大陸國旗法，「違憲違法層出不窮，上行下效，依法治國成為一句笑話」。也有網友表示，「閱兵儀式是以黨旗最先導的，等於回覆了『軍隊國家化』的呼聲。」



在中國大陸新浪微博網站上也有網友指出，「最大亮點：國旗在黨旗之後」，「難道中國軍隊真的是個黨衛軍？」



報導則引述「習近平關於全面依法治國論述摘編」指出，習近平認為「黨大還是法大是一個政治陷阱，是一個偽命題」，「社會主義法治必須堅持黨的領導，黨的領導必須依靠社會主義法治。…黨和法、黨的領導和依法治國是高度統一的。」1060731