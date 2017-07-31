黃明明重返新聞主持 2千萬規格虛擬影棚中央社 (2017-07-31 08:28)
（中央社記者江佩凌台北31日電）曾任公視新聞當家主播的黃明明卸下公視新聞部經理職務後，再挑大梁開闢公視新節目「新聞全球話」播報國際新聞，攝影棚斥資新台幣2000萬元打造虛擬影棚，要給觀眾不一樣的視野。
黃明明開闢公視新節目「新聞全球話」，主打播報當日國際即時新聞，攝影棚斥資2000萬元採用「虛實整合」技術，呈現生動的視覺變化。
睽違2年重返螢光幕的黃明明說，播新聞不緊張，反較擔心螢幕上外型是否會有明顯變化，對於節目中採用高規格的虛擬攝影棚，她直言「那對我又是新的挑戰」。
卸下經理職務、投入製作節目的黃明明表示，有過經理的經歷後，讓她更知道如何和不同部門同事溝通，溝通起來也更有效率，她說，這些都是階段性的工作，「希望每一個階段都能加一點新東西」。
黃明明對於台灣電視新聞內容的現況指出，台灣新聞內容常播很多「小事」的原因是時段很多，「盤子裡都要是菜」，而觀眾也愛看，讓收視率衝高，導致如「三器新聞（監視器、行車紀錄器、網路瀏覽器）」這類的報導也偏多。
至於國際新聞常被外界認為篇幅太少，黃明明認為，目前電視台提供的「量」無法滿足觀眾，再者是「質」不符合觀眾期待，其中又包含新聞內容的取材及呈現方式。
黃明明說，「新聞全球話」涵蓋7至8則國際新聞，透過精緻的虛擬攝影棚，結合即時性與可看性，深入淺出地介紹國際新聞的背景，節目中也會邀專家學者延伸議題訪談，提供更多元的觀點。
公視「新聞全球話」今晚開播，每週一至三晚間11時播出，要帶給台灣觀眾更豐富多元的國際視野。1060731
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