T.O.P向警察廳請病假 未來將進行服役審查NOWnews今日新聞 (2017-07-31 08:26)
南韓天團BIGBANG成員T.O.P在上月爆發呼麻醜聞，而吸毒一案於本月20日在首爾中央地方法院開庭，他被判有期徒刑10個月，緩刑兩年，罰款1萬2千韓圜。而日前首爾警察廳於28日發出復職命令，但是TOP卻請了病假。
在20日的判決結果公開後，法官表示T.O.P如果對於判決不滿，可於7日內申請上訴，而到28日為止，他都沒有提交相關文件，因此刑罰確定。而首爾警察廳也在28日對T.O.P發出復職命令，但是他以不安症的問題，拿出醫師診斷書及父母同意書，申請了病假，警方也核准了。
另外，T.O.P將要進行受刑者再服役審查，來決定是否繼續以義警身分服役，或是轉任成社會服務要員或是預備役。
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