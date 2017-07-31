中廣 I Radio 華語金曲榜本週冠軍是上周才進榜的潘瑋柏「異類」;亞軍也是剛進榜的羅大佑「家」;第三名是上周第一名的李榮浩「就這樣」;第四名是柯泯薰的「不能發出聲音」;第五名是李崗霖的「我沒有走開」;第六名是A-Lin的「一直走」;第七名是紅花樂團的「真實的快樂」;第八名是IVI的「愛為愛」;第九名是玖壹壹的「周法薷」;第十名是盧廣仲的「魚仔」。



另外東洋金曲本週第一名是平井堅的「愛歌成痴2」;西洋金曲本週第一名是迷幻樂團的「超進化」。



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