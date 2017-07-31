反璞歸真畢業典 禮親奉茶溫馨感性！大成報 (2017-07-31 04:34)
桃園市私立歸真幼稚園7月28日(五)晚間19時至21時舉辦第30屆畢業典禮暨「禮親奉茶」茶會，共有60位大班幼兒園孩童及其家長前來共襄盛舉！當日下午17時來自臺北、桃園司茶人於下午18時30分前佈席完畢，司茶人包括林惠卿、鄧秋娟、鄭林素蓮、林慧萍、冉文玲、黃沛嫺、江麗華等，隨行茶侣有陳秀蘭、黄淑鳳、洪湘琪、呂淑女，兩部車支援當日桃園司茶班，分別由桃園行苑出發林惠卿、洪湘琪，由臺北市政府出發鄧秋娟、江麗華；全程畢業典禮中，由春稻藝術提供杯子送給現場參與家長與老師們，司茶人會後與戴羽禎老師、蕭素娥園長(蕭媽媽)合影留念，亦為當日活動畫上圓滿溫馨句點。
戴羽禎老師南北奔波，續7月22日臺南「心緣茶會」、7月27日嘉義「月色未央」茶會，7月28日下午17時再度來到桃園歸真幼兒所(桃園市桃園區大有路147巷9號)為該園幼兒孩童畢業典禮祝賀，同時主持典禮安排「禮親奉茶」，該幼稚園主任陳敏玲擔任司儀，場面浩大，貼切每位孩童與家長，以及老師與家長互動交流，為教育向下紮根！
戴羽禎感性地說，7月28是「禮親茶道」走入學前教育的里程碑，品格教育向下紮根，一杯茶、一世恩，在此也鳴謝春稻藝術的大力支持！桃園歸真幼兒園畢業典禮舉辦「禮親奉茶」，是幼兒教育的親子教育之成果，也是品格教育向下紮根的一個里程碑。
戴羽禎進一步表示，「反璞歸真 禮親奉茶」感恩茶會，赤子之心，一期一會！感恩桃園行苑茶道班同學的七席聯展，優雅呈現臺灣茶席之美，分享茶文化的感動！全勤的文大學姐吳春樱，也為我們記錄温馨的夜晚，感恩有您們！
當日一位家長在「歸真幼稚園」臉書粉絲團感性的貼文表示，真的非常感謝園長及各位師長的悉心照顧，要從這個大家庭離開真的非常捨不得，這時才覺得懊惱怎麼沒有生個老三，哈！我一定會懷念每天接送小孩到歸真的時光，謝謝妳們！
桃園市私立歸真幼稚園是個溫暖的園地，成立至今已經30年，孩子可愛，園長、老師相處得和樂融融，宛然像一個大家庭。蕭素娥園長(蕭媽媽)表示，就是一所像在鄉間的大宅院，簡樸！沒有華麗的建築，可以讓孩子曬太陽、爬竿、盡情跑步的小小幼兒園；我們思考的是如何將所學用於兒童、用於社會，我們關心的是能給兒童、家庭與社區帶來那些正面的事務，在這立場下，我們揭諸我們的理念為：以尊重幼兒為基礎，以幼兒發展為主軸，以親師合作為手段，以服務社區為宗旨，歡迎有愛心喜愛兒童的有志青年們，加入我們的工作行列。
桃園「反璞歸真，禮親奉茶」茶會花絮，戴羽禎與七位桃園班司茶人
https://youtu.be/VPe_yHf9BTc
桃園「反璞歸真 禮親奉茶」茶會花絮
https://youtu.be/Rm1ndKeIVkw
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