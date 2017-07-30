影／又是12期！《這群人》詐騙術 茵聲羞喊需求量大NOWnews今日新聞 (2017-07-31 00:00)
常常接到詐騙電話很煩嗎？網路超紅團體「這群人」細數平時會遇到的12種詐騙，購物詐騙最會的話術「操作人員勾選錯誤」、「12詐騙術」真的是惹惱一票人啦！
詐騙電話無所不用其極，「這群人」盤點出12種詐騙電話的各種狀況，網路購物常出現「不好意思，我們的人員操作錯誤....」聽了讓人翻白眼翻不完，還有考試繳費扣款不小心多扣了一次，要退錢需要銀行帳戶等等。
▲「這群人」統整12種詐騙術，讓網友看了超有感。（圖／翻攝自這群人YouTube，2017.07.30）
除此之外，每次聽到詐騙電話很迂迴，都會讓人惱怒很想回對方「拜託說重點！」最令人有感的是「12詐騙術」，茵聲在影片中扮演消費者，被告知不小心買了12顆跳蛋，對方說：「這樣你會有12顆跳蛋哦！」沒想到她竟回：「我需求量好像滿大的，我其實可以要欸。」對付詐騙集團話術超爆笑！
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