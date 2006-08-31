▲唐綺陽2017年星座運勢。（圖／大慕影藝）

【唐綺陽星座運勢周報 7/31-8/06】

重要星象：金星進巨蟹，天王星逆行，水星進入陰影期

本周金星進入巨蟹，可能會引爆大十字，要溫和處理內部問題及關係。星期四開始天王星逆行，因為逆行到牡羊座，要評估檢視求新求變的成果，水瓶座可以趁機處理人際關係。水星進入陰影期，3C產品容易出狀況，資料要注意備份。

工作注意：獅子、天蠍、魔羯、雙魚

獅子：表達意見，改變帶來好表現

天蠍：應多溝通、包容，避免爭執

魔羯：開心迎接期待中的case

雙魚：要應對強勢的長官

桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、水瓶

金牛：有欲拒還迎的糾結

巨蟹：感覺大於一切，在意家人接受度

天秤：有曖昧情深的情節

水瓶：桃花好壞，靠品味判斷

財運注意：白羊、處女

白羊：處理小問題，理財能有大進步

處女：再亂買就剁手！

健康注意：雙子、射手

雙子：別太敏感，應放鬆一下

射手：忙亂不堪，請當心車關