唐綺陽運勢周報／金星進入巨蟹 將引爆大十字NOWnews今日新聞 (2017-07-31 00:00)
【唐綺陽星座運勢周報 7/31-8/06】
重要星象：金星進巨蟹，天王星逆行，水星進入陰影期
本周金星進入巨蟹，可能會引爆大十字，要溫和處理內部問題及關係。星期四開始天王星逆行，因為逆行到牡羊座，要評估檢視求新求變的成果，水瓶座可以趁機處理人際關係。水星進入陰影期，3C產品容易出狀況，資料要注意備份。
工作注意：獅子、天蠍、魔羯、雙魚
獅子：表達意見，改變帶來好表現
天蠍：應多溝通、包容，避免爭執
魔羯：開心迎接期待中的case
雙魚：要應對強勢的長官
桃花注意：金牛、巨蟹、天秤、水瓶
金牛：有欲拒還迎的糾結
巨蟹：感覺大於一切，在意家人接受度
天秤：有曖昧情深的情節
水瓶：桃花好壞，靠品味判斷
財運注意：白羊、處女
白羊：處理小問題，理財能有大進步
處女：再亂買就剁手！
健康注意：雙子、射手
雙子：別太敏感，應放鬆一下
射手：忙亂不堪，請當心車關
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