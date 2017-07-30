▲朴炯植活動上被粉絲惹哭。（圖／讀者提供 , 2017.7.30）

韓國團體ZE:A其中一員的朴炯植，演藝事業除了伴隨團體出唱片，其實他也出演不少電視劇，在今年4月播畢的《大力女子都奉順》，正是讓他人氣翻漲的一部作品，也因如此，才有機會讓他隻身踏出韓國，來到台灣舉辦個人的粉絲見面會。

朴炯植30日晚間五點半在TICC舉辦粉絲見面會，門票開賣當天，只花了一分鐘的時間就全數售罄，在韓國的他得知此事，以為是工作人員「善意的謊言」，直到現場見到滿滿的粉絲，才體認到自己的高人氣。他活動上除了與主持人納豆話家常、唐綺陽替他算塔羅牌，更對粉絲提出的要求給予回應，不論是合照、簽名通通來者不拒。

在結束近四小時的粉絲見面會前，朴炯植有自備一封信獻給粉絲，當他要唸出時，螢幕上卻出現粉絲驚喜準備的影片，內容是他過去到現在所有的電視作品，朴炯植看完後感動爆哭，一度說不出話，「昨天（29日）是颱風天，有聽說今天見面會也許會取消，因為大家都在等我，我也很努力在準備，結果早上起來後，覺得昨晚是假的，今天天氣好晴朗，原來上天有在幫助我們今天要見面」，說完再度哽咽，表達滿滿感謝給在場粉絲。

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

他隨後在表示：「我第一次自己一個人在台灣辦見面會，當時聽到一分鐘票秒殺很難以置信，我以為工作人員是因為我，所以說了善意的謊言，謝謝你們愛我，我有聽說你們很想我，所以下次我會在更大的場地，跟更多的人見面，謝謝你們。」說完後，他拿出原本準備的信，「大家好，我是朴炯植，謝謝大家來到我在台灣第一次的見面會，我真的很期待，也很期待跟大家的見面，所以我就好緊張喔，你們給我的愛我絕對不會忘記，你們一定要注意健康，我也希望你們每天都有幸福的事情發生」。

其實在唐綺陽幫朴炯植算塔羅牌的環節時，有提到他有機再來台灣，朴炯植當下也與粉絲約定一定會再來。朴炯植30日粉絲見面會門票全數賣完，吸引900人到場支持，進帳300萬元，而他也將於31日搭機返韓，班機不公布。

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）

▲朴炯植粉絲見面會。（圖／超級圓頂提供, 2017.7.30）