KID心疼張三李四 MV酬勞「兩個便當」NOWnews今日新聞 (2017-07-31 00:00)
「張三李四」將7月31日發行最新單曲〈一人一半〉，日前拍攝音樂錄影帶與微電影，找來好友KID（林柏昇）合作。KID事後還將現場合照後製，合成後意外神似「太陽的後裔」劇照，作為禮物送給張三李四。
說起大家認識的過程，張三說曾在錄音室巧遇KID，因此結緣。有一晚張三在做音樂，正處於低潮期，在網路上不經意看到KID剛出道的辛酸史，同為離鄉背井到都市打拚，在演藝圈努力奮鬥的人，張三覺得感同身受，便有了邀約KID合作的念頭。
此次，KID不但合作拍攝，更參與歌曲RAP的演唱，而且他體恤張三李四自掏腰包湊錢做音樂，更氣派地說「不需要酬勞」，只領了午餐與晚餐共2個便當就前來幫忙，他說：「只希望大家看到MV之後，可以多多支持按讚分享！」
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