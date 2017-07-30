陳奕拍戲險「火燒臉」 嚇到髒字飆出口NOWnews今日新聞 (2017-07-31 00:00)
魏蔓在台視、三立周日新偶像劇《噗通噗通我愛你》中多災多難，車禍之外又遇到火場戲，讓她不得不用「狼狽」來形容這次的演出經驗啊！
▲魏蔓（右）、陳奕為戲出入火場。（圖／三立，2017.07.30）
魏蔓和陳奕為了火場戲拚了，為了避免不小心被火紋身，貼心的助理在旁還隨時準備了一桶水備用，但陳奕卻因為腳上的雨鞋去絆到門口的碎石，差點滑倒把臉撞向火柱，好險以前拍古裝戲時有練過，馬上立即反應把自己拉回來，下意識還罵了髒話，真是有驚無險。
魏蔓則以「狼狽」來形容這場戲，不僅得把自己潑得全身濕，專業師傅還替兩人塗滿防火膠，連眼睫毛、頭髮都塗了，從早上七點開始，到晚上十點才拍完，陳奕笑說：「感覺像是拍了部電影似的！」
話雖如此，魏蔓卻不擔心被看到狼狽模樣：「我也不怕陳奕看到我這模樣，當天不管我多狼狽他都會給我信心，連我頭髮全濕，還會說別有一番風味，真是貼心的暖男。」
本劇即將於8/6（日）晚間10點於台視頻道首播。
▲陳奕（右）差點滑倒撞到火柱。（圖／三立，2017.07.30）
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