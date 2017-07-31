愛妻身陷「蛇口」淚崩 王仁甫沒人性見死不救NOWnews今日新聞 (2017-07-31 00:00)
王仁甫15年前因合作綜藝節目和季芹相戀，王仁甫憶起當時，只要季芹一聲呼喚，他立刻義不容辭幫忙過關，令季芹十分信賴他。日前王仁甫與季芹連袂參加TVBS《上班這黨事》錄影，回憶當年的趣事，有一次當時的製作人沈玉琳暗中惡作劇，得知王仁甫怕蛇，竟設局讓季芹親吻眼鏡蛇。
王仁甫與季芹因為錄節目相戀，沒想到在節目上遭到製作人沈玉琳設計，要求季芹親吻眼鏡蛇，怕蛇的季芹嚇的淚流滿面，在現場掙扎長達30分鐘，不敢靠近。沈玉琳還在旁一臉奸詐問道：「仁甫要不要救妹妹？」沒想到王仁甫也同樣怕蛇，再三猶豫後，王仁甫說：「對不起，這個忙我不能幫。」讓愛人繼續身陷危機。這件事卻也讓季芹記一輩子，婚後一抓到機會就跟旁人說老公沒人性，老婆大難臨頭，在眼鏡蛇「蛇口」前還見死不救。
聽到王仁甫與季芹這段往事，徐薇在旁緩頰對王仁甫說道：「這不能怪你啊！」王仁甫更是氣得大喊：「這都要怪沈玉琳！」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
羅技 平板電腦．lenovo sl410．Lenovo ThinkPad i7．lenovo S540．平板電腦 P5100．Lenovo 原廠電池．10.1吋 16g 平板電腦．IPS 平板 電腦．平板電腦夾．平板電腦 HTC 3g．LENOVO G500S．A3000 lenovo．LENOVO B6000 3G．平板 電腦 鍵盤．Lenovo b580．Lenovo 記憶卡．Lenovo 電池 t410i．lenovo g50-70 i3．SAMSUNG 平板電腦．Lenovo G500．lenovo m．Lenovo G50-70．Lenovo 滑鼠．平板 電腦 gps．平板 電腦 64gb．win7 lenovo．LENOVO X240．平板電腦 10吋．Lenovo IdeaPad Miix．vaio 平板電腦
混血正妹Rima不畏三度灼傷 全身疤痕勇敢追星夢【NOWnews今日新聞】
颱風夜放閃 鍾欣怡攜夫直播愛的部隊鍋【NOWnews今日新聞】
安潔莉娜裘莉發聲明澄清謠言 怒斥報導內容不實【NOWnews今日新聞】
大S「腫臉」有原因 曬少女LOOK反擊酸民【NOWnews今日新聞】
不信在台人氣旺 朴炯植灑淚感謝台灣粉絲【NOWnews今日新聞】