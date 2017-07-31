王仁甫回憶起當年被沈玉琳設計，季芹被要求親吻眼鏡蛇，怕蛇的他卻無法挺身相救。（圖／TVBS提供 , 2017.07.30）

王仁甫15年前因合作綜藝節目和季芹相戀，王仁甫憶起當時，只要季芹一聲呼喚，他立刻義不容辭幫忙過關，令季芹十分信賴他。日前王仁甫與季芹連袂參加TVBS《上班這黨事》錄影，回憶當年的趣事，有一次當時的製作人沈玉琳暗中惡作劇，得知王仁甫怕蛇，竟設局讓季芹親吻眼鏡蛇。

王仁甫與季芹因為錄節目相戀，沒想到在節目上遭到製作人沈玉琳設計，要求季芹親吻眼鏡蛇，怕蛇的季芹嚇的淚流滿面，在現場掙扎長達30分鐘，不敢靠近。沈玉琳還在旁一臉奸詐問道：「仁甫要不要救妹妹？」沒想到王仁甫也同樣怕蛇，再三猶豫後，王仁甫說：「對不起，這個忙我不能幫。」讓愛人繼續身陷危機。這件事卻也讓季芹記一輩子，婚後一抓到機會就跟旁人說老公沒人性，老婆大難臨頭，在眼鏡蛇「蛇口」前還見死不救。

聽到王仁甫與季芹這段往事，徐薇在旁緩頰對王仁甫說道：「這不能怪你啊！」王仁甫更是氣得大喊：「這都要怪沈玉琳！」