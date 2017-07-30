台東TT-Free上網服務 民眾批難連線.龜速公視 (2017-07-30 00:00)
民眾旅遊在外用、手機上網很方便。台東縣政府在三年前、設免費上網服務TT-Free，要打造智慧城市，讓民眾跟遊客、在台東戶外、就能上網，可是最近旅遊旺季、有民眾發現，可能因為人多、速度很慢，甚至根本連不上去。
在台東市區街道和重要的觀光景點，民眾只要抬頭往號誌燈桿上和建築物牆角一看，會發現一個白色盒子，這是台東縣政府架設的無線網路寬頻分享器TT-Free，提供遊客和在地民眾免費上網，從三年前開設以來，已經有超過1億人次使用，民眾拿手機上網很方便，可是最近旅遊旺季有民眾發現無法加入網路或是上網速度太慢，有點失望。
==遊客 周先生==
在某些需要用網路的時候
是覺得蠻不方便
不過幸好我朋友有網路
==民眾 林小姐==
有過兩次就是那裡人口比較多
像市區或是麥當勞附近
就比較連不上去
台東縣政府表示，目前架設的免費無線網路上網服務，一共有250個熱區，最大頻寬有60M，使用距離在200公尺以內，民眾和遊客發生連不上網的情況，可能是同時使用的人太多。
==台東縣政府國計處處長 余明勳==
很多人聚集在一起的時候
通常這樣的情況
既有的定點的AP
可能會有負荷不夠的情況
實際用手機測試台東縣免費無線網路的頻寬，下載資料的速度，1秒只有3百多K，而使用手機行動網路測試，1秒可以下載20M。台東縣政府說，TT-Free只是提供民眾在戶外共享查詢資料使用，但在重要的觀光景點像是熱氣球活動，已經加大頻寬，如果要再擴充，可能要再爭取多一點的經費。
記者 章明哲 台東報導
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