















民眾旅遊在外用、手機上網很方便。台東縣政府在三年前、設免費上網服務TT-Free，要打造智慧城市，讓民眾跟遊客、在台東戶外、就能上網，可是最近旅遊旺季、有民眾發現，可能因為人多、速度很慢，甚至根本連不上去。在台東市區街道和重要的觀光景點，民眾只要抬頭往號誌燈桿上和建築物牆角一看，會發現一個白色盒子，這是台東縣政府架設的無線網路寬頻分享器TT-Free，提供遊客和在地民眾免費上網，從三年前開設以來，已經有超過1億人次使用，民眾拿手機上網很方便，可是最近旅遊旺季有民眾發現無法加入網路或是上網速度太慢，有點失望。==遊客 周先生==在某些需要用網路的時候是覺得蠻不方便不過幸好我朋友有網路==民眾 林小姐==有過兩次就是那裡人口比較多像市區或是麥當勞附近就比較連不上去台東縣政府表示，目前架設的免費無線網路上網服務，一共有250個熱區，最大頻寬有60M，使用距離在200公尺以內，民眾和遊客發生連不上網的情況，可能是同時使用的人太多。==台東縣政府國計處處長 余明勳==很多人聚集在一起的時候通常這樣的情況既有的定點的AP可能會有負荷不夠的情況實際用手機測試台東縣免費無線網路的頻寬，下載資料的速度，1秒只有3百多K，而使用手機行動網路測試，1秒可以下載20M。台東縣政府說，TT-Free只是提供民眾在戶外共享查詢資料使用，但在重要的觀光景點像是熱氣球活動，已經加大頻寬，如果要再擴充，可能要再爭取多一點的經費。記者 章明哲 台東報導