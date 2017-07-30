小米手環偷更新不告訴你的『小米運動』App大揭密（圖／電獺少女提供）

嗨囉大家好這邊是編輯室，不知道有多少獺友在用小米手環呢？不管一代的小米手環還是二代的螢幕手環，編輯室都有購入（驕傲）去年一公布消息，說小米手環2要長出螢幕時就各種拜託代購幫忙買，甚至自己去北京爬長城之餘也跑去小米之家找有沒有貨（雷軍大大表示買得到算他輸），結果還是去年的9月8號台灣小米之家正式開賣，跟友人七早八早一起去排隊才買到XDD 使用到現在也快一年了，前幾天編輯室的麻麻睡前把玩手機的時候突然說了一句

「欸欸你昨天的睡眠分數幾分？」

編輯室根本不知道麻麻在說什麼，根本沒有在同一個頻道上啊OAQ 還是在麻麻的提醒之下才知道原來『小米運動』偷偷更新了!! 編輯室一直都把小米手環當成手的一部分（Ｘ），都沒有特別打開App來看數據，結果一看之下才發現不得了呀，這波更新多了好多東西!!

從更新後的主畫面就可以看到睡眠分數了（編輯室昨晚的睡眠只有76分嗚嗚），點點這個欄位就可以看到更多的數值，從中間的圖可以觀察到深層睡眠跟淺眠之間的交錯狀態，分數的下方甚至也有標出這樣的分數比多少人高（居然只比30%的用戶睡得好嗎哭哭）這邊也能看到深層睡眠佔了一整晚睡眠時間的比例～甚至也會有分析，告訴大家該怎樣來改善自己的睡眠狀態，像編輯室就是太晚睡......（戳手指）但現代人要在十點睡也真的很難啊OAQ 而這次更新也有一個大重點是比較睡眠規律性～它會將當天晚上的數值比對前七天的平均值，來讓大家稍微地自我警惕一下～

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

往下拉會有鐘型的曲線圖，可以看到自己的睡眠落點，編輯室覺得多了很多圖像化的統計資料表現，這個讓使用起來有感很多～點選下方的統計圖示可以看到以日、週、月為單位的統計數值～使用起來編輯室覺得手環感應到的睡眠時間都蠻準的＠＠ 但如果大家覺得手環偵測有誤，例如沒有把自己賴床的時間加上這真的太不應該了（Ｘ）也可以在編輯的部分調整入睡跟起床的時間



「所以手環有好好記錄我走了多少路嗎？」

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

相信這個問題應該是多數人都想知道的吧？編輯室對於室內的步數偵測沒有很肯定，因為之前也有發生過，過年跟朋友打麻將結果在洗牌的時候達到指定步數XDDD 咳嗯嗯但是編輯室對於戶外的記錄倒是挺有信心的～上圖是編輯室今天為止的步數狀況，步數下方一樣有跟其他用戶的比較結果，甚至會換算成距離跟卡路里，而從中間的圖可以看到今天總共有三則慢走的動態，由下而上分別是從家裡走到捷運站、從捷運站走到公司以及中午的覓食時間（真的都跟實際的時間相差無幾喔～）

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

跟睡眠一樣可以有日、週、月為單位的統計數值，唔唔看起來這幾週的編輯室走路好像有點少（懺悔中）

「跟著手環動吃動」

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

因為有IP67的防水防塵，所以帶著手環去運動也是沒問題的，而且！在這次的更新中，多了各種跑步情境拉～點選主畫面下方中間的運動圖示就可以看到，現在有「戶外跑」、「室內跑」、「戶外騎乘」跟健走四個選項囉～選好自己適用的狀態按下方的開始就可以了，那這邊帶大家來看看編輯室的運動紀錄吧～之前會有在晚上夜跑的習慣，不過也荒廢一陣子了（欸？）

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

點進紀錄可以看到「軌跡」、「詳細資料」、「配速」跟圖表，左圖的軌跡是因為編輯室在室內操場跑步，所以軌跡亂的一塌糊塗XDDD 中間的詳細資料除了總時間、里程之外也會顯示消耗的卡路里數，而詳細資料往下拉還可以看到心率區間（同樣也是更新後的功能喔），大家可以透過心率區間更精準地去控制自己的訓練強度～

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

如果說大家要跑長途的話配速可是非常重要的一環呢！第三個分頁可以看到每一公里的配速狀態（配圖表什麼看起來就很厲害啊）（但數字其實超廢的嗚）那第四個分頁則是配速、心率以及海拔的曲線圖，就算其實跑得很慢但看著曲線看著看著也是挺開心的嘛（給我努力點）就在編輯室寫著文章的同時，辦公室的攝影少女（兼任運動少女）Eva就好奇地看了看這些新增的功能，想著好多圖表跟配速統計就馬上更新，編輯室一時好奇借來看了看

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

果然作為冷氣廢物的編輯室跟運動少女是毫無可比性的啊…...不過重點是要讓大家看看這樣的配速，當大家要跑長途的時候如果一開始衝太快可是會後繼無力的，在兩次不同的紀錄平均配速居然只差了一秒，這樣穩定的配速才是正確的方式喔～（真不愧是運動少女）（來賓請掌聲鼓勵鼓勵）

「心率可沒有這麼簡單」

小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密（圖／電獺少女提供）

心率除了能夠記錄之外，還有什麼別的作用嗎（偏頭）這其實是編輯室一直以來的疑問，一直在思考只不過是心率而已，到底紀錄這些有什麼用呢？這次的更新也幫新增了相關的應用拉～從運動的頁面，點選右上方的設定就會看到圖右的畫面，在這邊除了可以設定配速提醒之外，也可以設定當自己的心率達到多少時以手環震動來提醒自己，從「我的」—>「小米手環」也可以開啟使用「心率輔助睡眠檢測」，來讓睡眠品質的偵測更加的準確，似乎都是蠻實用的功能呢～

小結

因為編輯室的爸媽當初看到編輯室手上的小米手環2，也吵著要一人一隻，所以現在也常常會看到兩老睡前在床上看自己前晚的睡眠品質跟今天的走路、運動狀態XDDD 對於更新後的各種圖表兩位老佛爺都滿意不已，編輯室自己則是繼續坐等更多的運動型態開發啊…...畢竟編輯室最近開始重訓（雖然不知道會持續多久）但是不同形式的運動也需要被好好地記錄起來才行呢～也看得出來小米的企圖心，似乎想要透過『小米運動』整合各種自家產品，像編輯室購買的小米體重機也有被統整進來，很期待之後會不會有更多有趣的產品問世呢？（雷軍大大再度表示新品買得到算他輸）

咳嗯嗯...以上就是編輯室對於「小米運動」更新做的小統整拉～希望大家會喜歡，也歡迎大家上傳自己的運動數據跟我們的運動少女尬一下（Ｘ）當然，如果各位手邊有小米手環的也別忘記給它更新一下喔～我們下次見～

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