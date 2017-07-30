Google News作無本生意 歐盟擬強制付費中央社 (2017-07-30 20:44)
（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟正在草擬一項改革法案，將強制Google News等新聞聚合網站向媒體付費，才能列出其網站上的新聞摘錄。谷歌和歐盟之間正在醞釀一場大戰。
谷歌（Google）對於這個改革構想大為不滿，但強勢的出版商，諸如德國斯普林格公司（Axel Springer）或梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團（News Corp）則堅稱，課稅是拯救渴望營收挹注的新聞業唯一希望。
這場大戰是歐盟6月以違反公平競爭為由對谷歌開罰24億歐元以來，雙方最新的一起爭端，今年將會一直上演。
網路免費新聞的普及讓新聞產業苦不堪言，很多消費者不願意為網路服務付費，轉向例如Google News或臉書等零成本平台。
歐洲新聞機構聯盟（European Alliance of News Agencies）指出，聚合平台「未獲授權在網路使用媒體內容」，以及搜尋引擎「對於公民取得高品質新聞內容的永續管道構成威脅」。法新社也是歐洲新聞機構聯盟的一員。
歐洲新聞機構聯盟指出：「因此賦予新聞機構和其他出版商鄰接權（neighbouring rights）、涵蓋（網路上）所有活動至關重要。」
鄰接權是歐盟術語，意指谷歌或臉書等網路平台應該付費的義務，以取得摘錄新聞文章等受版權保護內容，例如新聞報導文章。
所謂「摘錄稅」（snippet tax）提案只是歐盟這項重大改革草案的幾個重點之一，這項草案目的在更新歐盟在數位時代的版權法。
這項「摘錄稅」提案大體是根據西班牙的一項稅制。批評人士說，當谷歌決定關掉新聞聚合平台後，其實將對出版商造成傷害。
德國過去在祭出一項類似法規後，出版商網路流量大減，而迅速向谷歌開放其內容。1060730
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