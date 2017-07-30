▲海棠颱風對南部影響漸顯，風雨逐漸加大，部分百貨宣布提早閉店，也有百貨全日暫停營業。（圖／漢神提供）

中颱尼莎快閃台灣，海棠颱風今（ 30 ）日緊跟在後，約在下午 4 時 40 右由屏東楓港進入陸地，南部部分百貨提早閉店因應，但也有百貨跟隨政府標準，放員工颱風假整日暫停營業。

隨著尼莎遠離，大部分地區天氣好轉，高雄一早還出大太陽，讓許多百貨決定開門做生意，但到下午，海棠影響漸顯，南部風雨逐漸加大，原本決定正常營業的 SOGO 及遠百都宣布提早閉店。

SOGO表示，受海棠颱風影響，高雄店地區目前風雨逐漸加大，顧及同仁與顧客、廠商安全，提早於晚上 7 時 30 分閉店；高雄大遠百今日則營業至晚間 8 時、台南大遠百至 9 時，新光三越高雄兩店營業至晚間 8 時。而漢神百貨與漢神巨蛋購物廣場先前表示，逢颱風來襲將依高雄市政府所發出的颱風天公告，若公告停止上班，當日便停止營業，因此今日全日不營業。