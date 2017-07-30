尼莎颱風造成花蓮民營和平電廠位於迎風面的自有輸電鐵塔倒塌。台電公司今天(30日)指出，和平電廠鐵塔倒塌約減少130萬瓩供電能量，恐致供電大挑戰、進入紅燈限電警戒，台電已緊急召開應變會議，盤點所有可用機組，也呼籲社會大眾共同協助節約用電。

台電公司指出，29日晚上8時左右，民營和平電廠位於東澳的自有輸電鐵塔倒塌，機組雖可正常發電，但電力無法送到台電系統，短少約130萬瓩發電容量，等同近4%備轉容量率，電廠現已出動人力機具搶修，台電將全力協助，拚兩週先以臨時線路供電。

台電專業總工程師林德福分析，和平電廠供電能力短缺，加上大潭、大林與通霄新機組最快要到下週才可點火試俥，供電面臨大挑戰，推估本週最低備轉容量率僅2.12%、備轉容量75.8萬瓩，將面臨紅燈限電警戒，離50萬瓩的限電準備僅一步之遙。

林德福呼籲社會大眾、各大工廠、百貨賣場明起共同協助節約用電。他說：『(原音)在這種情況之下，台電除了提供本身的電源之外，呼籲社會大眾於下午1點至3點間，能夠來節約用電。』

台電表示，目前已盤點所有可用機組，確保機組正常運轉，本週將啟動包含大林電廠3、4號機備援機組，約56萬瓩、通霄電廠3號機，約14萬瓩，同時積極協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電。此外，台電也將努力執行需量競價、計畫性減少用電，預計最高可再減少20萬瓩用電。