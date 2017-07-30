（中央社記者吳欣紜台北2017年7月30日電）去年梅姬颱風襲台，長榮航空(2618)有多架班機降落桃園機場，遭外界批評「硬飛」，今年颱風尼莎及海棠相繼撲台，有500多名長榮空服組員依法申請「天災假」，引起社會的關注，這天災假其實是工會和資方協商得來的。



去年華航罷工大獲全勝後，各家航空公司空服員也開始期盼能加入工會來改善職場環境、爭取勞動條件。以長榮航空為例，去年7月起，就有2592名的空服員加入桃園市空服員職業工會，工會也因入會人數超過長榮公司空服員的一半，在3月27日正式獲得與長榮公司的團體協商權。



桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋表示，長榮航空與工會約定每個月召開一次勞資協商會議，分別針對休息時間、薪資以及人力補足等問題協商。



林佳瑋指出，長榮航空在員工一獲得錄取時就要求他們簽署責任制條款，許多長榮員工認為公司在營運時間上確實有需要簽署這樣的條款，但公司不應濫用、相對上也應該要有補償辦法給員工，另外在薪資及人力部分上，不少長榮空服員也希望可以補足到業界水準。



去年梅姬颱風侵台，在各家航空公司都停飛的狀態下，長榮航空仍有多架班機降落桃園機場，遭外界批評「硬飛」。此事不僅讓長榮航空遭民航局批評「過於樂觀」，長榮董事長林寶水也發公開信向員工道歉，允諾會徹底檢討。



桃園市工服員職業工會在長榮硬飛事件後，依照勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」向資方抗議，要求爭取「天災假」，長榮公司也從善如流，在天災假還沒立法就已先設立假別，供員工申請。



這次尼莎颱風來襲，長榮航空有500多名空服組員依法首度申請天災假，由於空服組員報到人數不足，長榮航空取消50個來回航班，影響近萬名旅客，長榮櫃檯前大排長龍，旅客臉上寫滿無奈，也有旅客抱怨不知要等待多久。



台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，許多乘客可能會質疑，今天天氣無風無雨，為什麼空服員能請天災假？但地方政府宣佈放颱風假，「這是一個經過專業研判的過程」，全國停班停課代表有一定風險，勞工認為自己有安全的疑慮，當然可以拒絕給付勞務。



一例一休的議題和華航罷工效應帶動下，讓許多勞工更暸解自己在法律上擁有的權利，這次500多名長榮空服員依法申請天災假，已造成社會衝擊。如果有更多的空服員投入天災假，衝擊的效應絕對不止目前的情形，如何在空服員、航空公司及旅客的權益之間求取平衡，這次長榮空服員的天災假可能只是開始而已。