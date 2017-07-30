尼莎肆虐屏東肉雞17萬死亡 海棠緊接而至中央社 (2017-07-30 17:59)
（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）颱風尼莎造成屏東沿海鄉鎮大淹水，屏東縣政府今天初步統計農漁畜損失超過4000萬元，其中17萬隻肉雞死亡。面對颱風海棠即將來襲，已請求水利署支援抽水機加強重點布署。
縣政府農業處長黃國榮表示，到今天下午2時，農業處初估農漁畜損失數據，約17萬隻肉雞死亡，損失約新台幣1200多萬元；農損271公頃，以蓮霧泡水及香蕉倒伏最嚴重，損失約1300多萬元；養殖漁業方面，林邊及佳冬鄉損失最嚴重，赤鰭笛鯛、青斑及午仔魚的損失面積約13公頃近1600萬元。
屏東縣長潘孟安縣今天前往佳冬等淹水災區巡視，他表示，尼莎颱風雖帶來積水，幸無人傷亡。但颱風海棠緊接而來，縣府團隊持續嚴陣以待，並請水利署支援調派抽水機加強重點佈署，也籲請鄉親做好防颱措施。
潘孟安指出，在颱風尼莎來襲前，已在縣內易淹水區域佈設15座抽水站，包含44部抽水機組及附屬109座水門、96部移動式抽水機，並預備6480個防汛塊及4200只太空包。
但昨天尼莎加上西南氣流帶來的雨量破表，佳冬鄉的時雨量達到181.5毫米，是屏東有史以來最高、也是台灣第二高的時雨量，驚人雨勢導致排水宣洩不及，林邊、佳冬地區嚴重積水。1060730
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APP 不鏽鋼 熱水器．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．APP GPS．App 手機 程式設計．全腦開發．EDTOY 達文西 全腦開發．GOOGLE APP 3D．android app 程式設計．app開發
- RED VALENTINO 黑色絨布織花無袖洋裝
- 【AIGNER】Genua Due 愛格納馬蹄造型晶鑽仕女錶-珍珠貝x金
- RED VALENTINO 領口鉚釘飾暗紅色長袖洋裝
- 【BURBERRY】經典大格紋兩面顏色漸層羊毛絲綢披肩/圍巾(駝
- 《法國利曼酒器 Lehmann series》Jamesse Prestige手工球體
- 《購犀利》長和。長盛S4_餐桌型自動麻將桌/洗牌機/兩用桌-
- LooCa 吸濕排汗2.5cm latexco乳膠床墊(單大3.5尺)
- 【美妮鑽石】永恆經典 30分天然鑽石戒指耳環組(經典六爪鑲)
- OUTDOOR-電腦後背包-深藍-OD171122NY
- diptyque 無花果香氛蠟燭 190g
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
三個月漲了1000億 阿里市值一度突破4000億美元【北京新浪網】
中國與斯里蘭卡正式簽署漢班托塔港特許經營協議【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》