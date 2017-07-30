（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）颱風尼莎造成屏東沿海鄉鎮大淹水，屏東縣政府今天初步統計農漁畜損失超過4000萬元，其中17萬隻肉雞死亡。面對颱風海棠即將來襲，已請求水利署支援抽水機加強重點布署。



縣政府農業處長黃國榮表示，到今天下午2時，農業處初估農漁畜損失數據，約17萬隻肉雞死亡，損失約新台幣1200多萬元；農損271公頃，以蓮霧泡水及香蕉倒伏最嚴重，損失約1300多萬元；養殖漁業方面，林邊及佳冬鄉損失最嚴重，赤鰭笛鯛、青斑及午仔魚的損失面積約13公頃近1600萬元。



屏東縣長潘孟安縣今天前往佳冬等淹水災區巡視，他表示，尼莎颱風雖帶來積水，幸無人傷亡。但颱風海棠緊接而來，縣府團隊持續嚴陣以待，並請水利署支援調派抽水機加強重點佈署，也籲請鄉親做好防颱措施。



潘孟安指出，在颱風尼莎來襲前，已在縣內易淹水區域佈設15座抽水站，包含44部抽水機組及附屬109座水門、96部移動式抽水機，並預備6480個防汛塊及4200只太空包。



但昨天尼莎加上西南氣流帶來的雨量破表，佳冬鄉的時雨量達到181.5毫米，是屏東有史以來最高、也是台灣第二高的時雨量，驚人雨勢導致排水宣洩不及，林邊、佳冬地區嚴重積水。1060730