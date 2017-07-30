記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日上午至消防局，主持「桃園市尼莎颱風災害應變中心第二次工作會議」，鄭市長表示，尼莎颱風已於29日傍晚在宜蘭登陸、今日在苗栗出海，目前並未造成重大災損，考量目前風雨情況已逐步減緩，「桃園市尼莎颱風災害應變中心」預定今日中午12時改為二級開設。另外，後續尚有海棠颱風，仍請同仁注意颱風動態，持續做好各項因應整備工作。

鄭市長表示，29日晚間20時北北基及中彰投皆宣布停班停課，桃園市依據中央氣象局資料、交通狀況、海棠颱風即將來臨等因素，市府於昨晚20時30分宣布30日停班停課，與全國均停班停課一致。

在電力修復方面，鄭市長指出，這次颱風停電戶數最高約有8萬戶，截至今早5時已修復達92%，是各縣市停電修復率最快的；而尚未修復地區集中於復興後山、楊梅富岡等地，請台電公司繼續修復，也感謝工程人員的辛勞，期許未來能夠「停電少一點、修復快一點」。而此次沿海地區跳電頻率明顯降低，也代表市府與台電公司合作，推動台15線防災型電纜地下化以及纜線更新所顯示的成果。

鄭市長說，29日下午16時復興區亦實施預防性撤離，共計撤離457人；並感謝國軍部隊待命支援，協助整備工作。另外，此次也是機場捷運自3月通車以來，第1次面臨颱風的考驗，並未發生重大災情，鄭市長向桃捷公司同仁表示慰勉，期許面對緊接而來的海棠颱風，仍要加強戒備。

鄭市長也指示，考量目前風雨情況已逐步減緩，「桃園市尼莎颱風災害應變中心」預定30日中午12時改為二級開設，由消防局、民政局、工務局、經發局、水務局、社會局、都發局、原民局、警察局、環保局、後備指揮部等單位持續派員進駐運作，各區公所同步改為二級開設，請各單位密切監控尼莎及海棠颱風動態，做好因應整備。

消防局長胡英達表示，截至30日上午8時，EMIC災情統計共受理250件，其中已處理完畢162件、處理中88件；市內人員傷亡共10人受傷，多數為騎乘機車時因風雨摔傷所致，其中8人已經出院。

警察局長黎文明表示，警察局配合實施北橫公路預警性封路，目前台7線羅浮至巴陵段管制封閉已經開放，巴陵至明池路段則配合宜蘭端持續實施預警性封路。

水務局長劉振宇表示，截至30日上午5時EMIC災情通報為5件，主要是風勢過大造成工區圍籬鬆脫及路樹倒塌，均派員處理完畢；復興區內10里共發布31條土石流黃色警戒溪流，共撤離457人；截至今日5時，合計發放砂包8,441包，各區公所合計尚餘2萬1,693包。

工務局長黃治峯表示，桃園市道路及橋梁並無重大災情傳出，僅有零星落石坍方且均處理當中，路樹及公園樹傾倒共22處，已處理完19處，其餘3處正儘速處理中。

桃園市長鄭文燦主持尼莎颱風災害應變中心第二次工作會議，請各單位持續做好因應整備工作 。

都發局長盧維屏表示，29日晚間有零星圍籬招牌掉落佔據道路共計16件，目前均已排除。

觀旅局長楊勝評表示，除零星路樹倒塌外無重大災情傳出，本市4大風景區及部份館舍、設施今日配合休園。

衛生局長蔡紫君表示，截至30日上午8時，緊急傷患共10位，其中8位已出院，有2位因骨折住院中；護理之家及精神復健機構方面目前無災損，醫療機構方面僅復興區華陵醫療站停電，目前可提供簡易醫療處置，已請台電優先復電。

環保局副局長劉建中表示，昨日因應夜間停班停課，在下午14時至18時加強垃圾清運作業，今日風雨稍歇，將針對轄區主要道路進行環境巡檢及清理。

經發局長朱松偉表示，石門水庫在30日上午6時實施調節性放水，目前水位為240.41公尺；公有市場、夜市及工業區目前無災損，截至上午7時，市話、瓦斯管線、自來水均無災情，停電仍有6,158戶，請台電盡速搶修。

農業局長郭承泉表示，截至今日上午7時30分，農損為13公頃、共19萬元，將持續追蹤及回報。

桃園市長鄭文燦主持尼莎颱風災害應變中心第二次工作會議，請各單位持續做好因應整備工作 。

社會局長古梓龍表示，社福機構大園區藍迪兒童之家已經復電；楊梅區脊髓損傷潛能發展中心停電已啟用發電機；本市開設7處避難收容處所，目前收容人數共計119人。

教育局主秘賴銀奎表示，截至今日上午8時30分，校園輕微災損皆已自行修復。

原民局長林日龍表示，台7線道路及各部落聯絡道路有零星樹倒及落石，經排除後均可通行；停電戶數共影響1,621戶較為嚴重，請台電協助修復。

民政局副局長鄭詩鈿表示，昨日下午4時起配合復興區公所進行預防性撤離，共撤離457人，預計於今日陸續返家。

捷運公司總經理陳凱凌表示，昨日晚間20時起開始減速減班作業，直達車停駛、普通車每15分鐘1班，運行順利，無重大災情；今日凌晨起以工程車及電聯車進行巡軌作業，經確認無異狀，上午6時起恢復正常班表發車，並於車上、站體廣播提醒旅客注意航班資訊。

交通局副局長張新福表示，桃園客運9時起恢復營運，新竹客運、中壢客運10時恢復營運；號誌損壞共8處，其中2處修復完畢，餘6處計2天內修復；路邊停車收費及YouBike服務視停班停課狀況再行恢復。

新聞處長張惇涵表示，全市最高有1萬4,000戶因停電等因素造成有線電視斷訊，經搶修已近1萬戶恢復通訊。

台電公司桃園營業處長郭芳楠表示，昨日至今日凌晨停電戶數近8萬戶，台電公司加派人力，早上6時修復率達92%，為全國最快，楊梅區停電將於中午前修復完畢。台電公司自去年10月到今年6月進行線路配電強化與更新工作，沿海地區電力設備改善良好。