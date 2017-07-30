尼莎肆虐 宜蘭全縣仍正常供水台灣好新聞報 (2017-07-30 16:48)
記者陳木隆／宜蘭報導
中度颱風重創宜蘭，電力受損嚴重，供應全縣17萬戶民生用水的所有淨水場、加壓站，除了蘇澳淨水場，其他全部停電，自來水公司第八區管理處緊急啟動發電機，維持正常供水，以實際的防災應變行動，落實「停電不停水」政策，深受肯定。
因應尼莎颱風來襲，自來水公司第八區管理處災防應變中心，與宜蘭縣政府災防應變中心同步成立，相關人員全面進駐「備戰」，各淨水場、加壓站均於颱風來臨前，完成相關整備及發電機測試前置作業。
第八區管理處副處長李慶興指出，該公司共有23處淨水場、12處加壓站供應全縣17萬戶的民生用水，各場站都設有發電機備用，尼莎颱風狂襲宜蘭，重創電力設施，所有淨水場和加壓站，除了蘇澳淨水場沒有停電，其餘全部停電，所幸各場站人員立即啟動備用的發電機，使得民生用水維持正常供應，落實台水董事長郭俊銘宣示的「停電不停水」政策。
雖然，尼莎颱風也造成一些零星的破管災情，粗坑水源濁度也有升高現象，但仍能立即動員搶修，粗坑的水源也導引到清洲淨水場進行處理，整體防災調配零活，把災害降到最低。
宜蘭縣代理縣長吳澤成30日上午召開災害復原會議後，特別會同立委陳歐珀、員山鄉長江永和等人專程前往水公司深溝給水廠，聽取災後供水簡報並慰勞工作人員，對於尼莎侵襲期間造成宜蘭多處停電，而水公司各淨水場在同樣遭受風災下，仍能達成「停電不停水」任務，深表肯定與嘉許。陳立委也對八區管理處人員的防災因應表現，給予高度讚許。
八區管理處副處長李慶興表示，這次風災，宜蘭地區能夠不停水，雖然得到縣府及相關單位嘉許，但水公司同仁，仍將持續提昇災害應變能力，提供更穩定供水品質，造福宜蘭鄉親。
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