尼莎「快閃」釀災 屏東8鄉鎮重創台灣醒報 (2017-07-30 17:52)
【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】颱風尼莎快閃式襲台，一個晚上帶來的強風豪雨造成百餘人受傷，其中台北46人，創下近2年來颱風受傷人數的新高紀錄。此外，屏東災情慘重，有8個鄉鎮大淹水，一度深達80公分，還有多處停電。
根據中央災變中心截至30日中午12時資料顯示，經過一個晚上的侵襲，尼莎釀災受傷人數破百人，已造成103人受傷，台北市46人、宜蘭縣34人、桃園市10人，台中市9人、新北市3人、新竹縣1人。受傷原因則以風大跌倒居冠，其次為玻璃等物品割傷或騎車摔倒。
這次淹水最嚴重的是屏東地區，日累積雨量高達600毫米，淹水一度深達80公分。有8個鄉鎮遭殃，包括枋寮、來義、新埤、南州、佳冬、林邊、新園和東港，其中沿海地區的佳冬、林邊、東港和枋寮尤為嚴重，最慘的是佳冬鄉12村落全淹，災情恐怕不亞於八八水災。
許多淹水狀況在30日都已退去，民眾開始清理家園。對於屏東地區因強降雨造成淹水的原因及後續復建，行政院長林全已請水利署及相關部會儘速啟動檢視機制，加強處理。
另外，中央災變中心統計至30日中午12時，全台累積曾有54萬1008戶停電，修復41萬8869戶，還有12萬2139戶未復電，主要停電地區為宜蘭縣和屏東縣，包括屏東縣離島琉球鄉全部停電。
林全30日視察「尼莎暨海棠颱風中央災害應變中心」時表示，這次電力中斷部分以宜蘭縣受損最嚴重，宜蘭縣長吳澤成特別提出，希望台電能幫忙儘速恢復電力；在街道障礙清除部分，也希望國軍充分協助支援。對此，林全請台電公司及國防部，共同協助宜蘭縣儘速復原。
中央災害應變中心指揮官內政部長葉俊榮表示，尼莎颱風中心已移往外海，離島金門及連江地區尚未完全脫離暴風圈，請警戒區的地方政府嚴防強風豪雨。另外，海棠颱風正快速接近台灣，未來可能對中南部地區，如屏東、高雄、台南及嘉義等縣市持續帶來雨量，影響不容小覷，應持續加強警戒。
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