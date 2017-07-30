【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】颱風尼莎肆虐台灣，對宜蘭農業造成極大的影響。農委會公布尼莎颱風農業災情，截至30日上午11時止，全台農林漁牧業產物及民間設施損失估計新台幣6019萬元，並以宜蘭縣損失4117萬元占最多（68%）。農委會已決定以現金救助，並配合低利貸款救濟。農糧署也表示各地蔬菜很快即可正常供應。

農委會30日統計全台「農林漁牧業產物及民間設施」，初步估計損失共6019萬元， 以各縣市受損情形分析，宜蘭縣損失4117萬元、占整體農損金額的68%，受損最重。其次是屏東縣損失1846萬元、占31%。第三是桃園市損失57萬元、占1%。

農產損失方面，估計損失金額4677萬元，農作物被害面積622公頃，損害程度29％，換算無收穫面積179公頃；受損作物主要為番石榴（芭樂），被害面積100公頃，損失金額1092萬元，文旦柚損失918.8萬元、蔥損失645.1萬元、竹筍損失553.6萬元，以及香蕉損失435.9萬元等，為損失金額較多的作物。

畜產估計方面，損失金額1298萬元，主要是雞及豬等受損所致。民間設施估計損失44萬元，主要是宜蘭縣農業設施受損所致。

農委會表示，依據農業天然災害救助辦法規定，30日將啟動農業天然災害救助措施，因宜蘭縣災損超過新台幣4千萬，將公告該縣達現金救助及低利貸款地區，請農漁民於公告翌日起10日內，向公所或林務局林區管理處工作站申請核發受災證明書，農委會將盡速撥付款項，加速救助進度。

此外，農糧署表示，蔬菜主要產區受尼莎颱風影響輕微，供應正常。30日台北果菜市場蔬菜交易量1,595公噸，較29日1913公噸，少318公噸，減幅16.6%；平均每公斤交易價格36.6元，較29日42.0元，下跌5.4元，跌幅12.9%，價格下跌原因主要為連日農民搶收，供應充裕，及預期漲價心理消除所致。

農糧署說明，尼莎颱風已逐漸遠離臺灣，除宜蘭地區青蔥等蔬菜部分受損外，桃園、彰化、雲林及嘉義等主要蔬菜產區幾無受損，蔬菜很快即可正常供應；另因應海棠颱風來襲，該署籲請農民密切注意颱風動態，及早採取各項防颱措施，以減少農作物災害及財產損失。