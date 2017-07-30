（中央社記者楊淑閔台北2017年7月30日電）農委會傍晚公布，29日起受颱風強風豪雨影響，農林漁牧業產物及民間設施估計損失計1億7189萬元，其中仍以宜蘭縣損失1億1719萬元、占68%最多；受損作物主要為蔥、番石榴、香蕉。



颱風尼莎襲台，行政院農業委員會以各縣市農業受損情形分析顯示，除宜蘭縣損失新台幣1億1719萬元、占68%最多，其次是屏東縣損失4159萬元、占24%，第三是花蓮縣損失570萬元、占3%，第四是新北市損失380萬元、占2%，第五是台東縣損失155萬元、占1%，以上五縣市受損較為嚴重。



以產業別統計，農委會統計資料顯示，「農產損失」估計1億4316萬元，農作物被害面積1658公頃，損害程度28%，換算無收穫面積466公頃；受損作物主要為蔥，被害面積159公頃，損失金額2080.2萬元，其次為番石榴損失1631.2萬元、香蕉損失1621.1萬元、文旦柚損失1341.3萬元及太空包香菇損失1251.6萬元等較多。



此外，「畜產損失」估計1129萬元，主要是雞、鴨及豬等受損所致。「漁產損失」估計1529萬元，主要是赤鰭笛鯛、青斑及午仔魚受損所致。「民間設施損失」估計214萬元，主要是宜蘭縣農業設施及屏東縣漁港設施受損所致。



農委會今天並公告宜蘭縣為辦理現金救助地區及低利貸款地區。1060730