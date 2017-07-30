林俊傑創電競戰隊 贏周董書豪只因熟遊戲中央社 (2017-07-30 17:41)
（中央社記者潘智義台北30日電）亞洲流行音樂天王林俊傑今天宣布，攜手數碼文創、香港中國數碼文化集團正式跨足電競市場，成立SMG戰隊；他透露玩DotA遊戲贏周杰倫、林書豪，只因選了自己熟悉的遊戲。
林俊傑說，前陣子和林書豪、周杰倫玩遊戲，並沒有誰比較厲害的問題，自己都是用輕鬆的心情面對，這次正好選自己熟悉的遊戲，才贏了他們。
玩電競常有可能遇到表面上看起來很厲害，實際卻和「豬隊友」一樣拖累隊伍的「雷隊友」。林俊傑坦承，自己也曾當過「雷隊友」，其實玩電競就是重視團隊合作，有時玩電競輸了生氣，不是因為「雷隊友」，而是氣自己為什麼沒打好，因為自己是好強的人。
他認為，自己雖然也想把玩電競當作是消遣、放鬆心情，但電競比賽就有點像是玩音樂，伴奏的不好，或是自己唱破音，整體表現就不好；電競比賽有時因為自己與隊友意見不合，一瞬間就出狀況，跟著就打輸了，所以相當重視團隊精神。
他爆自己的料說，有時玩電競輸了，生氣只是一瞬間，3秒鐘即過，但有時卻氣了3天，摔鍵盤、拍桌子也曾有過，生氣主要還是挫敗感，認真起來就像是一般的運動競賽一樣。
林俊傑強調，今年真的要把事情做好，現在對工作的期許非常清楚，也有規畫，但對感情的事卻沒計畫；目前是專輯優先，演唱會在後，接工作都會回到自己擅長的音樂核心，只有把資源分配好，各項工作之間才可以互相加分。
他認為，成立電競戰隊，不只是成立一個隊，還要發展產業的文化，最重要的就是團隊合作。1060730
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APP 不鏽鋼 熱水器．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．APP GPS．App 手機 程式設計．全腦開發．EDTOY 達文西 全腦開發．GOOGLE APP 3D．android app 程式設計．app開發
- BBL 自由慶典100%精梳棉.印花加大四件式床包組
- 【Ray Ban】太陽眼鏡 經典ALEX系列(消光黑-水銀藍#RB-4201F
- Dashbon Magic Screen 60 吋行動魔術投影布幕
- Sleep Quality 大和防蹣抗菌釋壓10cm記憶床墊-雙人加大6尺
- 【NIXON】THE DIVVY 簡約唯美質感時尚錶(A345-1029)
- RED VALENTINO 黑金色印花及膝裙(6%WOOL)
- IMAGER-37易眠床 20CM 記憶床墊 雙人加大加長
- 【HEMAKING】青金石潔白無瑕手鍊(10x10mm)
- ICHE 衣哲 印花傘擺波浪針織外套 兩色
- 【海夫健康生活館】 美國庫麗 (CliC) 前拆式眼鏡 - 行動派
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
三個月漲了1000億 阿里市值一度突破4000億美元【北京新浪網】
中國與斯里蘭卡正式簽署漢班托塔港特許經營協議【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》