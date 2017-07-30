（中央社記者潘智義台北30日電）亞洲流行音樂天王林俊傑今天宣布，攜手數碼文創、香港中國數碼文化集團正式跨足電競市場，成立SMG戰隊；他透露玩DotA遊戲贏周杰倫、林書豪，只因選了自己熟悉的遊戲。



林俊傑說，前陣子和林書豪、周杰倫玩遊戲，並沒有誰比較厲害的問題，自己都是用輕鬆的心情面對，這次正好選自己熟悉的遊戲，才贏了他們。



玩電競常有可能遇到表面上看起來很厲害，實際卻和「豬隊友」一樣拖累隊伍的「雷隊友」。林俊傑坦承，自己也曾當過「雷隊友」，其實玩電競就是重視團隊合作，有時玩電競輸了生氣，不是因為「雷隊友」，而是氣自己為什麼沒打好，因為自己是好強的人。



他認為，自己雖然也想把玩電競當作是消遣、放鬆心情，但電競比賽就有點像是玩音樂，伴奏的不好，或是自己唱破音，整體表現就不好；電競比賽有時因為自己與隊友意見不合，一瞬間就出狀況，跟著就打輸了，所以相當重視團隊精神。



他爆自己的料說，有時玩電競輸了，生氣只是一瞬間，3秒鐘即過，但有時卻氣了3天，摔鍵盤、拍桌子也曾有過，生氣主要還是挫敗感，認真起來就像是一般的運動競賽一樣。



林俊傑強調，今年真的要把事情做好，現在對工作的期許非常清楚，也有規畫，但對感情的事卻沒計畫；目前是專輯優先，演唱會在後，接工作都會回到自己擅長的音樂核心，只有把資源分配好，各項工作之間才可以互相加分。



他認為，成立電競戰隊，不只是成立一個隊，還要發展產業的文化，最重要的就是團隊合作。1060730