俄舉行「海軍節」閱兵？普京神情肅穆檢閱軍隊北京新浪網 (2017-07-30 17:37)
原標題：俄羅斯舉行「海軍節」閱兵 普京神情肅穆檢閱軍隊
來源：海外網
海外網7月30日電 當地時間7月30日上午，俄羅斯總統普京參加了在聖彼得堡舉行的「海軍節」閱兵活動。
據俄羅斯媒體報導，今天上午，俄羅斯總統普京參加了2017年俄羅斯「海軍節」的開幕式，群眾齊聚聖彼得堡，慶祝這一重要的「海洋事件」。塔斯社稱，這是俄羅斯歷史上首次由領導人來全程檢閱海軍閱兵儀式，普京還將訪問聖尼古拉斯海軍大教堂。
普京在檢閱海軍軍隊時神情肅穆，另外，他還在海軍負責人的陪伴下，在「海軍節」開幕式上發表了講話。
據悉，俄羅斯「波羅的海」艦隊、「黑海」艦隊、「北方」艦隊以及「裏海」艦隊都同時參加了閱兵式，這是今年「海軍節」的特別之處。
值得一提的是，俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航空母艦也在「海軍節」中亮相，這是俄羅斯目前唯一的航空母艦，兼具巡洋艦的武裝，扣除艦載機仍有相當強大的戰鬥力量。現部署於「北方」艦隊。此外，還有70架戰鬥機也參與了閱兵，它們將大大提升海軍艦隊的機動性。
據報導，每年7月的最後一個星期日為俄羅斯「海軍節」，這一節日是1939年原蘇聯政府作出「建立強大的遠洋艦隊」決定時確定下來的。（編譯/海外網 楊佳）
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