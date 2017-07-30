▲風災造成花蓮民營和平電廠的自有輸電鐵塔倒塌，未來一周供電系統恐達限電警戒。（圖／台電提供）

尼莎颱風前腳剛走，海棠颱風接力撲台，雙颱夾擊也讓全台各地傳出不少災情，而海棠颱風在30日下午4時40分左右已由屏東楓港登陸，中央氣象局提醒，花蓮、台東、南投、嘉義、台南、高雄及屏東應嚴加戒備，並防強風豪雨，以下為彙整各地災情：



北部地區

1. 瞬間風勢太強，麗娜輪30日凌晨擦撞2海軍軍艦。

2. 景美國中圍牆遭路樹壓倒。

中部地區

1. 南投89線道坍方，14K路段交通中斷。

2. 南投台21線新中橫公路望高路段坍方。

3. 南投竹山投54線巨石擋路，傳出9名採茶工人受困山區。



南部地區

1. 北勢溪暴漲，淹沒枋寮鐵路。

2. 國道3號林邊交流道（430K）南下出口匝道封閉。

3.阿里山森林鐵路，30 、31兩日全面停駛。

東部地區

1. 台東197縣道52K地面龜裂、路基崩塌。

2. 花蓮和平電廠電塔倒塌，下周恐面臨限電。

3. 福山植物園聯外道路崩塌。