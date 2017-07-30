后里環保公園植栽生長環境，園區造景改善工程以現有的幾何花園結合棒棒糖意象設計景觀（圖／建設局提供 , 2017.7.30）

為改善后里環保公園植栽生長環境，台中市政府建設局挹注1,329萬元進行造景工程，營造排水、保水與透氣環境，再栽植色彩絢麗的美女櫻及馬纓丹等多年生植物，以現有的幾何花園結合棒棒糖意象設計景觀，打造面積約1.2公頃、賞花與休憩功能兼具的「棒棒糖花園」，預計今年10月底完工。

建設局表示，后里環保公園現存有植栽不良等問題，為此，市府向專家請益，利用台中公園日月湖的淤泥拌合現場土壤進行改良，並利用周邊既有的卵石溝完善排水系統、將花床於整地時抬高，確保植物擁有排水、保水與透氣的良好生長環境。

后里環保公園植栽生長環境，園區造景改善工程以現有的幾何花園結合棒棒糖意象設計景觀（圖／建設局提供 , 2017.7.30）

建設局指出，園區造景改善工程以現有的幾何花園結合棒棒糖意象設計景觀，主要植栽為多彩的多年生植物美女櫻及馬纓丹，為遊客打造繽紛視覺饗宴，共挹注1,329萬元經費、面積約1.2公頃，預計10月底完工，為在地營造兼具賞花與休憩功能的公園，也為2018台中世界花卉博覽會暖身。