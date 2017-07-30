嘉義縣政府災害應變中心為海棠颱風一級開設，30日張花冠縣長主持第一次工作會報。（圖／嘉義縣政府提供, 2017.07.30）

走了尼莎颱風，海棠颱風隨後跟著來，嘉義縣政府災害應變中心為海棠颱風一級開設，30日張花冠主持第一次工作會報。張花冠說，擔心颱風對嘉義造成影響，一早就前往排水系統與東石漁人碼頭等地視察，尼莎颱風未帶來風雨，所以部分遊客前往漁人碼頭旅遊，希望下午4點前遊客要離開旅遊景點，民眾做好防範。

張花冠表示，因應海棠颱風來襲，一早就與縣府團隊前往東石漁人碼頭、新埤及朴子溪流域荷苞嶼等排水系統視察，也到朴子配天宮拜拜祈求平安，雖然海棠颱風路徑已偏東，也不會有藤原效應讓風雨增強，但海邊及山區等地仍需要防範雨勢，所以希望在東石漁人碼頭現場的遊客早點離開，以免發生意外。

張花冠指出，山區可能會有較大的雨勢，可能也會產生土石流造成道路中斷、坍方的情況，相關單位應該要加強整備、待命，與各鄉、鎮、市保持密切聯絡。