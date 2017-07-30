尼莎颱風撲台，中部山區傳出不少土石坍方災情，南投縣竹山鎮投54線有巨石掉落路面，不僅車輛無法通行，更傳出有9名採茶工人受困在工寮，而海棠颱風緊接而來，也讓受困工人擔心不已，自行拍攝影片向友人求救。

《蘋果日報》報導，南投縣竹山山區投54線33K處有巨石掉落路面，導致車輛無法通行，9名50至60歲的採茶工人29日晚間擔心雨勢過大、視線不良留在山上過夜，30日上午想下山時卻遭巨石擋路無法通行，受困山區，雖已借用他人工寮暫避，目前安全無虞，但擔心隨之而來的海棠颱風，其中一名受困的林姓工人趕緊自行拍攝影片用通訊軟體傳給友人求援。

竹山鎮公所表示，投54縣是縣管道路，30日下午已通報縣府處理，將盡速進行搶通，並請國軍後備指揮部聯絡官前往現場了解情況並協助救援。