中市教育局推動以「美感教育」為主軸、終身學習為理念的「台中市學習型城市計畫」（圖／南屯區樂齡學習中心提供 , 2017.7.30）

台中市政府教育局持續推動以「美感教育」為主軸、終身學習為理念的「台中市學習型城市計畫」，今（１０６）年首次與國立台中科技大學合作，串聯「台中文化創意產業園區1916文創工坊」及霧峰區光復新村的文創工作者，規劃「金、木、水、火、土」五行課程，在7、8月舉辦近30場次，課程免費參加，目前報名情形相當踴躍。

教育局表示，台中市學習型城市計畫由市府邀集國立自然科學博物館及學校共同推動，並整合社區大學、樂齡學習中心、新移民中心、部落大學、長青學苑、勞工大學、樂齡大學等資源，以及在地藝術家、社區發展協會及民間非營利組織等，共同推廣美感深耕。

推出的「金、木、水、火、土」五行課程廣獲好評，還有許多課程也都結合花卉元素規劃（圖／教育局提供 , 2017.7.30）

教育局指出，「台中市學習型城市計畫」首次與台中科大合作，串聯「台中文化創意產業園區1916文創工坊」及霧峰區光復新村的文創工作者，規劃「金、木、水、火、土」五行課程，課程從7月登場至今，獲得廣大迴響；日前已截止報名、尚未舉辦的場次參與情形也都非常熱烈。

教育局表示，例如‵，日前在台中文創園區1916文創工坊落幕的「五行課程─木：燈泡永生花(不凋花)」，由花木植物所教師陳莉婷授課，傳達花卉種類、乾燥花特性、花藝文化等知識予民眾，帶領大家探索美學，參與民眾年齡層涵蓋親子、大學生等，許多民眾紛紛回饋表示，課程內容豐富有趣，盼市府持續開辦多元主題；也有人說，自己是第一次接觸花藝，初步認識花材後，更期待將花藝與生活結合。

推動終身學習，「台中市學習型城市計畫」從生活到專業、品味到品質，提升市民的美感生活（圖／南屯區樂齡學習中心提供 , 2017.7.30）

教育局長彭富源表示，除了與台中科大合作推出的「金、木、水、火、土」五行課程廣獲好評，還有許多課程也都結合花卉元素規劃，為台中市明年將舉辦的台中世界花卉博覽會暖身。今年12月並將舉辦聯合成果展覽，歡迎大家屆時踴躍參與。

國立台中科技大學副教授洪祺森肯定市府積極結合美感教育，推動終身學習，「台中市學習型城市計畫」從生活到專業、從品味到品質，提升市民的美感生活，很高興有此機會與市府合作。