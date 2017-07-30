德國警方說，1名槍手在當地時間今天(30日)凌晨，於德國南部康士坦茲(Constance)的一間迪斯可夜店開槍攻擊裡面的舞客，造成1人死亡及4人受傷。這名槍手後來遭警方擊傷，送醫不治，總計這起槍擊案包括槍手在內，共造成2死4傷。

警方發布聲明表示，這名34歲的槍手在「離開迪斯可夜店時，遭警察開槍擊中，身受重傷，隨後送到醫院，但傷重不治」。聲明接著表示：「這名槍手的犯案動機，至今還不清楚。」並指這名槍手可能是單獨犯案。

警方說，這名槍手大約在當地時間今天清晨4時30分(台灣時間今天早上10時30分)，進入這間位於康士坦茲的迪斯可夜店，開槍攻擊，造成1死3傷。1名警察在與這名槍手交火時，遭擊中受傷。

夜店內的舞客在槍手攻擊時，四處驚慌逃避。

另外，在今天這起迪斯可夜店攻擊發生的前2天，德國北部漢堡市28日發生一起1名26歲的巴勒斯坦籍男子，因申請庇護遭拒而心生不滿，持刀在一家超級市場內攻擊店內民眾，造成1死6傷。