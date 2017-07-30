（中央社記者楊淑閔台北30日電）颱風尼莎襲台造成民營和平電廠鐵塔倒塌，供電將少130萬瓩，若本周延續上週高溫狀況，備轉容量率恐亮限電警戒紅燈，台電今天召開緊急應變會議備戰，呼籲民眾節約用電。



依台電官網推估本週電力供需預測，8月3日、4日最低備轉容量率僅2.12%、2.40%，備轉餘裕75.8萬瓩、85.8萬瓩，恐亮起限電警戒紅燈，離50萬瓩的黑燈限電警戒也僅一步之遙。



台電公司發言人林德福指出，中颱尼莎昨天29日晚上登陸，造成各地淹水、停電等災情，因為全台暴雨狂風造成樹木傾倒、土石流與地基流失，導致電線遭扯斷或電桿斷裂而停電，更造成花蓮民營和平電廠位在迎風面的自有輸電鐵塔倒塌。



他並說，至今天下午4時止，全台累積曾停電戶數約57萬戶，已修復近85%、48萬戶，並持續搶修中。



他進一步說明，這次颱風來襲，台電發電機組都正常，包括昨天因應颱風降載的核二廠1號機今天清晨已升載至94%，另外核三廠1號機也提早完成檢修，今天清晨併聯發電，下午已滿載發電。



值得注意的是，昨晚8時左右民營和平電廠位於東澳的自有輸電鐵塔倒塌，機組雖可正常發電，但電力無法送到台電系統，減少約130萬瓩供電能量，等同近4%備轉容量率，電廠已出動人力機具搶修，台電將全力協助，拚兩週先以臨時線路供電。



林德福說，因短缺和平電廠供電能力，加上大潭、大林與通霄新機組最快要到下週才可點火試?，供電面臨大挑戰，推估本週最低備轉容量率僅2.12%、備轉容量75.8萬瓩，將面臨紅燈限電警戒，離50萬瓩的黑燈限電警戒也僅一步之遙。



台電今天緊急召開應變會議，盤點所有可用機組，也籲請大眾、各大工廠、百貨賣場共同協助節約用電，尤其在下午1至3時用電尖峰時段，空調溫度儘量調整在28度以上，關掉不使用的電器、照明等用電設備，共度用電難關、避免限電可能。



台電公布，颱風離台後恐再攀上35度高溫、目前雖預估下週最高用電量約3580萬瓩，但25日全國甫創歷史最高用電量紀錄3621.3萬瓩，用電仍可能因高溫隨時攀升。



供電端部分，台電提供資訊顯示，本週將啟動包含大林電廠3、4號機備援機組（約56萬瓩）、通霄電廠3號機（約14萬瓩），並協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電；用電需求端部分，努力執行需量競價、計畫性減少用電，預計最高可再減少20萬瓩用電。1060730