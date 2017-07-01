鐵線長者慶生餐會 陳光復到場祝賀關懷NOWnews今日新聞 (2017-07-30 17:07)
鐵線社區今(30)日中午於社區活動中心舉辦長者慶生餐會，為長者吹蠟燭歡慶生日，大家歡聚一堂，齊聲高唱生日快樂歌，縣長陳光復專程到場，向在場長者們關懷慰問，祝福所有壽星長輩們身體健康，萬事如意。
陳光復感謝里長、社區協會理事長及志工們用心準備豐盛料理，讓大家能聚集在此共同慶生共餐。他親切地向在場長者們致意問候，並祝福長輩們身體健康，平安快樂。
陳光復也開心地向在場鄉親報喜訊；講美國小少棒隊代表台灣到東京參加IBA世界少棒錦標賽，至今已連贏三場，今(30)日中午將對戰日本江戶川聯隊四強戰，若贏日本江戶川聯隊，便可進入冠軍賽，請大家一起為講美加油。
包括議員陳慧玲、呂黃春金、馬公市長葉竹林、馬公市代表會主席陳永澎、馬公市民代表莊仲瑜、鐵線里長陳順志等，也都到場與長輩們歡度生日。
他親切向在場長者們致意問候，並祝福長輩們身體健康。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.07 30）
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