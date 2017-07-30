▲風災造成花蓮民營和平電廠的自有輸電鐵塔倒塌，未來一周供電系統恐達限電警戒。（圖／台電提供）

中颱尼莎帶來狂風豪雨，造成全台各地淹水、停電等災情，更造成花蓮民營和平電廠位於迎風面的自有輸電鐵塔倒塌，造成供電量減少約 130 萬瓩，台電推估未來一周最低備轉容量率僅 2.12% 、備轉容量 75.8 萬瓩，將面臨紅燈限電警戒，今（ 30 ）日下午緊急召開應變會議，盤點所有可用機組，也呼籲社會大眾共同協助節約用電。

尼莎威力驚人，造成全台多處樹木傾倒、土石流與地基流失，導致電線遭扯斷或電桿斷裂而停電，台電統計，截至今（ 30 ）日下午 4 時止，累積曾停電戶數約 57 萬戶，已修復約 48 萬戶，目前仍持續搶修中。

台電指出，此次尼莎颱風來襲，發電機組皆維持正常，但昨晚 8 時左右，民營和平電廠位於東澳的自有輸電鐵塔倒塌，機組雖可正常發電，但電力無法送到台電系統，短少約 130 萬瓩發電容量，等同近 4% 備轉容量率，電廠現已出動人力機具搶修。

台電表示，為因應天災造成和平電廠緊急事故，已召開緊急應變會議，根據氣象局預估，颱風離台後恐再攀上 35 度高溫，目前預估下周最高用電量約 3580 萬瓩，但鑒於 25 日全國用電量達 3621.3 萬瓩，創下歷史最高用電量紀錄，用電可能因高溫隨時攀升，積極盤點所有可用機組，確保機組正常運轉，將啟動大林電廠 3 、 4 號機備援機組、通霄電廠 3 號機，並協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電。

而在用電需求端部分，台電將持續努力執行需量競價、計畫性減少用電，預計最高可再減少 20 萬瓩用電，也將要求全公司辦公處所同步執行減少空調用電等需求管理措施。台電強調，因短缺和平電廠供電能力，加上大潭、大林與通霄新機組最快要到下周才可點火試俥，供電面臨大挑戰，推估最低備轉容量率僅 2.12% 、備轉容量 75.8 萬瓩，將面臨紅燈限電警戒，距離 50 萬瓩的限電準備也不遠。

台電強調，會拚全力維持機組穩定運轉，呼籲社會大眾、各大工廠、百貨賣場共同協助節約用電，尤其在下午 1 時至 3 時的用電尖峰時段，空調溫度儘量調整至 28 度以上，關掉不使用的電器、照明等用電設備，共度用電難關、避免限電可能。