台中全面禁摩謠言再起 中市府：並非事實NOWnews今日新聞 (2017-07-30 17:10)
近日網路再度謠傳台中市將全面禁行燃油機車，台中市政府澄清，此不實訊息多年前就開始流傳，市府現階段以淘汰老舊二行程機車為主、並鼓勵汰換電動車及建構電動機車的使用環境，全面禁摩還需完整的配套措施，市府現階段並無此規劃。希望民眾收到類似錯誤資訊，不要轉傳他人。
環保局指出，市府積極鼓勵汰換二行程機車並新購電動二輪車，今（１０６）年加碼補助7,100萬元，最新統計已申請補助汰舊換購電動車共報廢1,257輛二行程機車，申請補助純報廢二行程機車數量則有17,578輛，兩項總計淘汰18,835輛二行程機車；此外，純新購電動二輪車4,025輛，總計補助經費超過4,645萬8,700元，經費使用率已達65.4%。
目前環保局的補助方案，二行程機車汰換自行車補助4,500元、二行程機車汰換電動機車，因車型及申請對象不同，補助2萬7,200元到4萬3,800元不等；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助1萬元至1萬3,000元不等；新購電動機車補助1萬4,200元至3萬3,000元不等；新購電動（輔助）自行車補助2,000至6,000元不等；純淘汰二行程機車補助3,000元。
環保局也提醒，配合行政院環保署二行程機車補助落日條款，將逐年遞減補助金額，109年將不再提供二行程汰換補助，呼籲民眾把握機會，儘速申請。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- OUTDOOR-Sunshine系列-24吋行李箱-黑-OD5003B24BK
- 【漢米爾頓 HAMILTON】卡其飛行先鋒機械腕錶(H80435895)
- 【Selene珠寶】吉祥芙蓉地春帶彩手鐲(A貨翡翠9376)
- SAMPO 聲寶天廚20公升機械式微波爐 RE-P201R
- NINE WEST--經典必備中跟尖頭鞋--百搭駝
- 義大利Fancy Belle 晴天小鹿 加大四件式防蹣抗菌舖棉兩用被
- KOSE 高絲 無限肌緻 極效煥白組
- 繪見幾米-照相本子 派對女孩 雙人加大兩用被床包組
- LooCa 美國抗菌5cm latexco乳膠床墊(加大6尺)
- 【LONGINES】DolceVita 18K真鑽獨立小秒針腕錶(L55025897)
酒促正妹爽收200美金小費 下場卻超慘【NOWnews今日新聞】
最新【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
男酒後開20槍示威 隔天慘遭仇家輾斃【NOWnews今日新聞】
長榮空服員拒上工 桃機協助滅火【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》