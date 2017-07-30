近日網路再度謠傳台中市將全面禁行燃油機車，台中市政府澄清並非事實（圖／市政府提供 , 2017.7.30）

近日網路再度謠傳台中市將全面禁行燃油機車，台中市政府澄清，此不實訊息多年前就開始流傳，市府現階段以淘汰老舊二行程機車為主、並鼓勵汰換電動車及建構電動機車的使用環境，全面禁摩還需完整的配套措施，市府現階段並無此規劃。希望民眾收到類似錯誤資訊，不要轉傳他人。

環保局指出，市府積極鼓勵汰換二行程機車並新購電動二輪車，今（１０６）年加碼補助7,100萬元，最新統計已申請補助汰舊換購電動車共報廢1,257輛二行程機車，申請補助純報廢二行程機車數量則有17,578輛，兩項總計淘汰18,835輛二行程機車；此外，純新購電動二輪車4,025輛，總計補助經費超過4,645萬8,700元，經費使用率已達65.4%。

目前環保局的補助方案，二行程機車汰換自行車補助4,500元、二行程機車汰換電動機車，因車型及申請對象不同，補助2萬7,200元到4萬3,800元不等；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助1萬元至1萬3,000元不等；新購電動機車補助1萬4,200元至3萬3,000元不等；新購電動（輔助）自行車補助2,000至6,000元不等；純淘汰二行程機車補助3,000元。

環保局也提醒，配合行政院環保署二行程機車補助落日條款，將逐年遞減補助金額，109年將不再提供二行程汰換補助，呼籲民眾把握機會，儘速申請。