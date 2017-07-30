颱風尼莎遠離 鄭文燦感謝桃捷員工堅守崗位中央社 (2017-07-30 17:30)
颱風尼莎深夜出海，目前全台已脫離暴風圈。桃園市長鄭文燦（前右2）30日前往桃園捷運公司行控中心視察，並感謝行控中心同仁在颱風夜堅守崗位，輪班待命。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 106年7月30日
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上一則：颱風接連來襲 陳菊視察滯洪池
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