（中央社記者楊淑閔台北2017年7月30日電）颱風尼莎襲台，29到30日近午，農損首報損失計新台幣6019萬元，以宜蘭縣損失逾4000萬元最多。農委會副主委陳吉仲表示，今天將公告宜蘭縣全縣為現金救助及低利貸款地區。



陳吉仲今天主持尼莎颱風災害應變小組第4次工作會報，做出以上指示。



陳吉仲指出，依據「農業天然災害救助辦法」規定，今天將啟動農業天然災害救助措施，就宜蘭縣災損超過4000萬元，今天將公告為現金救助及低利貸款地區，請農漁民在公告隔天起的10日內，向公所或林務局林區管理處工作站申請核發受災證明書，農委會將儘速撥付款項，以利救助執行。



其次，陳吉仲指出，颱風尼莎帶來豐沛雨量，造成屏東縣佳冬、林邊等地區淹水、停電，接著颱風海棠也將襲台，除請養殖業者嚴陣以待，有關屏東縣政府與保險公司合作推出的「降水量參數養殖水產保險」，計有11戶投保，保戶在林邊、佳冬等4鄉鎮，降雨若連續48小時累計降雨量達480豪米，將符合理賠條件啟動理賠。



此外，雙颱帶來充沛雨量及瞬間強降雨，為防範山區土石含水量飽和，造成災害，陳吉仲已請農委會水土保持局持續監控各地實際降雨情形，對易致災的山區及土石流潛勢區，適時發布紅、黃色土石流警戒，並配合中央災害應變中心要求，將預報通知各地方政府，適時進行撤離、安置。1060730