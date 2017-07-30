颱風尼莎農損宜蘭縣最巨 公告現金救助中央社 (2017-07-30 16:59)
（中央社記者楊淑閔台北2017年7月30日電）颱風尼莎襲台，29到30日近午，農損首報損失計新台幣6019萬元，以宜蘭縣損失逾4000萬元最多。農委會副主委陳吉仲表示，今天將公告宜蘭縣全縣為現金救助及低利貸款地區。
陳吉仲今天主持尼莎颱風災害應變小組第4次工作會報，做出以上指示。
陳吉仲指出，依據「農業天然災害救助辦法」規定，今天將啟動農業天然災害救助措施，就宜蘭縣災損超過4000萬元，今天將公告為現金救助及低利貸款地區，請農漁民在公告隔天起的10日內，向公所或林務局林區管理處工作站申請核發受災證明書，農委會將儘速撥付款項，以利救助執行。
其次，陳吉仲指出，颱風尼莎帶來豐沛雨量，造成屏東縣佳冬、林邊等地區淹水、停電，接著颱風海棠也將襲台，除請養殖業者嚴陣以待，有關屏東縣政府與保險公司合作推出的「降水量參數養殖水產保險」，計有11戶投保，保戶在林邊、佳冬等4鄉鎮，降雨若連續48小時累計降雨量達480豪米，將符合理賠條件啟動理賠。
此外，雙颱帶來充沛雨量及瞬間強降雨，為防範山區土石含水量飽和，造成災害，陳吉仲已請農委會水土保持局持續監控各地實際降雨情形，對易致災的山區及土石流潛勢區，適時發布紅、黃色土石流警戒，並配合中央災害應變中心要求，將預報通知各地方政府，適時進行撤離、安置。1060730
關鍵字：
上一則：全球綠鞋行動開啟「盤州新行程」
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APP 不鏽鋼 熱水器．班恩傑尼 全腦開發 50PCS．APP GPS．App 手機 程式設計．全腦開發．EDTOY 達文西 全腦開發．GOOGLE APP 3D．android app 程式設計．app開發
- RED VALENTINO 桃紅色圓點V領無袖洋裝
- RED VALENTINO 撞色條紋波浪下擺無袖洋裝
- 【PRADA】經典三角LOGO牛皮飾邊尼龍抽繩手提購物包(棕色-展
- 飛樂 Philo EBC-9048 汽柴救車行動電源 15000mAh
- 【驚喜折扣】2017年 YAMAHA山葉機車 銳不可檔 RAY 125
- LooCa 雙認證竹炭紗全平面8cm記憶床墊-雙人5尺
- 【LV】經典Damier棋盤格SARAH釦式長夾(咖啡N63209)
- 【漢米爾頓 Hamilton】Intra-Matic 優雅復刻腕錶(H12451155
- 【寶康珠寶】頂級大蛋面春帶彩紫羅蘭鳳套組(墜戒二擇一)
- 奶油獅-好朋友系列-馬來西亞進口100%天然乳膠床墊-5公分厚-
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
三個月漲了1000億 阿里市值一度突破4000億美元【北京新浪網】
中國與斯里蘭卡正式簽署漢班托塔港特許經營協議【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》