颱風海棠接力 防範再淹水南部增援抽水機中央社 (2017-07-30 16:59)
（中央社記者楊淑閔台北2017年7月30日電）經濟部水利署公布，颱風尼莎造成全台39處淹水，集中在屏東縣林邊、佳冬、枋寮等鄉鎮，下午3時僅餘1處尚未退水，佳冬、枋寮兩重災區已退水，並增援6部抽水機防範海棠二次淹水。
水利署副署長王藝峰說明，颱風尼莎29日中午過後起，於屏東下起傾盆大雨，時雨量一度高達180毫米，歷年來罕見，加上晚間受大潮影響，水排不出去，才造成屏東嚴重淹水災情。
他並說，受災最嚴重屏東縣佳冬、枋寮已全部退水，僅餘林邊鄉台17線道路部分尚未退水，但是考量今天傍晚颱風海棠即將在恆春半島登陸，為防範二次淹水，原本已在第七河川局預布了15台抽水機，現在再增援6部大型移動式抽水機趕往南部，為海棠來襲預作準備。
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