（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市一名住在六甲區的87歲婦人，昨晚為了幫經營麵攤的女兒買蒜頭騎單車外出，但因颱風來襲，幾乎沒有店家營業。婦人一路騎到15公里外的大內區迷路，被員警發現協助返家。



台南市政府警察局善化分局大內分駐所警員郭宗基今天表示，昨晚9時執行巡邏勤務時，在大內區的一處公車站牌前發現一名婦人癱坐。下車詢問後，發現這名方姓婦人是一路從六甲區騎腳踏車到了大內區，迷路加上體力不支，只好在公車站牌的座位上休息。



郭宗基隨後將婦人帶回分駐所暫時安置，並購買麵包、飲料供婦人食用。



方姓婦人向警方表示，昨晚6時許，為了幫經營麵攤的女兒買蒜頭，騎著單車出門後，發現當時因尼莎颱風來襲，大部分商家提早打烊，不知不覺中愈騎愈遠。



郭宗基表示，經以人臉辨視系統查核婦人身分後，順利聯絡上婦人的兒子，昨晚10時左右婦人被接回家。1060730