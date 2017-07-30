【台灣醒報駐美記者劉屏華府報導】針對北韓試射洲際飛彈，美國總統川普星期六表示他對北京當局「非常失望」。美國中央情報局局長龐皮歐最近在國會聽證會上說，發展核武與長程飛彈，需要漫長的供應線；美國正在設法破壞北韓所需零組件及技術的供應線。

北韓在周五（28日）試射洲際彈道飛彈，這是繼7月4日（美國國慶日）之後，不到1個月裡，北韓再度試射長程載具。川普在推特上稱，「我對中國非常失望」。他表示，美國「愚蠢的過去幾位領導人」讓中國大陸藉由經貿每年賺取幾千億美元，可是北京當局在北韓議題上「什麼也沒有為我們做；只會口頭說說」。

他接著寫道，美國絕不容許這種現象繼續下去，因為「中國可以很輕易的解決這個問題」。

周五的試射是北韓今年第11次試射彈道飛彈，美韓聯軍隨即朝日本海方向試射短程飛彈，以顯示實力。5月間，北韓試射短程飛彈，川普在推特中寫道，北韓此舉是「對他們的鄰國—中國--非常不尊重」；4月間，北韓試射飛彈，川普在推特中寫道，北韓此舉不但不尊重中國大陸，也是「不尊重中國那位受到尊崇的元首」。

那兩次的推文，川普都只批評北韓；這次不然，他表達了對中國大陸不滿。



在此同時，美國官員評估後指出，北韓可能在一年內即可製造出可以襲擊美國本土的飛彈。這比以前的評估大幅超前。就在北韓7月4日試射後，美國官員還認為北韓可能需要再4年才能有這個能力。

《紐約時報》引述匿名官員的話報導說，美國的專家認為過去低估了北韓領導人金正恩的決心，現在看來，金正恩打定主意要獲得能夠襲擊美國本土的武器。

川普已經宣布放棄歐巴馬總統的「戰略耐心」，而是要以新的戰略對付北韓，這些策略包括加大經濟制裁、強化網路攻擊等。

不久前，紐約時報有一篇文章分析說，北韓今天的策略其實是沿用美國在數十年前的作法。冷戰初期，西德面臨來自蘇聯的巨大威脅，身為西德盟友，美國因此誓言「會使用核武以報復任何這類攻擊」。

美國這個策略收效甚宏，蘇聯始終不敢入侵西德，甚至沒敢入侵位在東德境內的西柏林。文章說，今天北韓如果和美、韓、日開戰，大概很快就會敗北，但因為北韓擁有核武及飛彈，它可以讓韓、日、甚至美國付出慘重代價。所以北韓在整體實力上處於絕對劣勢，但憑藉著核武、飛彈，它卻享有戰略上的優勢。