（中央社柏林30日綜合外電報導）德國警方發聲明說，持槍歹徒今天清晨在南部康斯坦士市（Constance）一家夜店開火，殺死一人，傷及4人後，被警察擊斃。



法新社報導，警方聲明說，34歲嫌犯「離開夜店時和警方槍戰後重傷，稍後送醫院不治。」



警方指出：「這名男子可能單獨行動，動機不明。」



事發在當地時間約清晨4時30分，男嫌在夜店開火，射死一人，另造成3人嚴重受傷。他離開夜店後不久便遭警察擊斃，一名警察在交火時受傷。



德國之聲（DW）報導，警方發言人說：「夜店客人往外逃或躲起來保命。」



康斯坦士位在康斯坦士湖畔，靠近瑞士。1060730